https://sputniknews.com.tr/20221115/super-lig-dunya-kupasi-arasinda-en-iyiler-veri-macta-1063502883.html

Süper Lig ‘Dünya Kupası’ arasında: En iyiler Veri Maç’ta

Süper Lig ‘Dünya Kupası’ arasında: En iyiler Veri Maç’ta

Spor Toto Süper Lig’de Dünya Kupası arası öncesi son maçlar oynandı. Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

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veri maç

süper lig

futbol

dünya kupası

comparissonator

maç

adana demirspor

konyaspor

galatasaray

fenerbahçe

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Comparisonator Futbol Data Karşılaştırma Platformu'nun verilerine göre haftanın 11’i şu şekilde belirlendi:Kalede Adana Demirspor’dan Ertaç Özbir, Defansta Arabam.com Konyaspor’dan Guilherme, Galatasaray’dan Abdülkerim Bardakçı, VavaCars Fatih Karagümrük’ten Rayyan Baniya, Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu; Orta sahada MKE Ankaragücü’nden Tolga Ciğerci, Gaziantep Futbol Kulübü’nden Maxim, HangiKredi Ümraniyespor’dan Avounou; Forvette ise Bitexen Giresunspor’dan Sainz ve Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ile Icardi.Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i deplasmanda 7-0 yendiği maçta sol kanatta görev alan Kerem Aktürkoğlu haftanın oyuncusu seçildi. Genç oyuncu söz konusu maçta hem çektiği 3 isabetli şutun tamamını gole çevirmesiyle hem de 8 top kazanmasıyla bu alanlarda rakiplerini geride bırakmayı başardı. Ligin zirvesini etkileyecek maçta ‘hat trick’ yaparak otoritelerden övgü toplayan Kerem ayrıca 971 puan topladığı Comparisonator Indeks zirvesini kimseye bırakmadı.Süper Lig’de 14. Haftanın en iyi teknik direktörü Okan Buruk… Galatasaray teknik direktörü, takımının son dönemlerde elde ettiği puanlar ve galibiyetlerinde önemli bir paya sahip. Comparisonator parametreleri incelendiğinde, Cimbom’un Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta çektiği 9 şuttan 7’sinin skor olarak yansıması dikkat çekti. Bununla birlikte, Okan Buruk’un öğrencileri rakip sahada 18 top kazanma başarısı gösterirken, kendisi de 5487’lik Comparisonator Indeks değeri ile öne çıktı.

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2022

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