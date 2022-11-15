https://sputniknews.com.tr/20221115/super-lig-dunya-kupasi-arasinda-en-iyiler-veri-macta-1063502883.html
Süper Lig ‘Dünya Kupası’ arasında: En iyiler Veri Maç’ta
Süper Lig ‘Dünya Kupası’ arasında: En iyiler Veri Maç’ta
Spor Toto Süper Lig’de Dünya Kupası arası öncesi son maçlar oynandı. Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T16:00+0300
2022-11-15T16:00+0300
2022-11-16T20:17+0300
veri maç
süper lig
futbol
dünya kupası
comparissonator
maç
adana demirspor
konyaspor
galatasaray
fenerbahçe
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Comparisonator Futbol Data Karşılaştırma Platformu'nun verilerine göre haftanın 11’i şu şekilde belirlendi:Kalede Adana Demirspor’dan Ertaç Özbir, Defansta Arabam.com Konyaspor’dan Guilherme, Galatasaray’dan Abdülkerim Bardakçı, VavaCars Fatih Karagümrük’ten Rayyan Baniya, Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu; Orta sahada MKE Ankaragücü’nden Tolga Ciğerci, Gaziantep Futbol Kulübü’nden Maxim, HangiKredi Ümraniyespor’dan Avounou; Forvette ise Bitexen Giresunspor’dan Sainz ve Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ile Icardi.Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i deplasmanda 7-0 yendiği maçta sol kanatta görev alan Kerem Aktürkoğlu haftanın oyuncusu seçildi. Genç oyuncu söz konusu maçta hem çektiği 3 isabetli şutun tamamını gole çevirmesiyle hem de 8 top kazanmasıyla bu alanlarda rakiplerini geride bırakmayı başardı. Ligin zirvesini etkileyecek maçta ‘hat trick’ yaparak otoritelerden övgü toplayan Kerem ayrıca 971 puan topladığı Comparisonator Indeks zirvesini kimseye bırakmadı.Süper Lig’de 14. Haftanın en iyi teknik direktörü Okan Buruk… Galatasaray teknik direktörü, takımının son dönemlerde elde ettiği puanlar ve galibiyetlerinde önemli bir paya sahip. Comparisonator parametreleri incelendiğinde, Cimbom’un Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta çektiği 9 şuttan 7’sinin skor olarak yansıması dikkat çekti. Bununla birlikte, Okan Buruk’un öğrencileri rakip sahada 18 top kazanma başarısı gösterirken, kendisi de 5487’lik Comparisonator Indeks değeri ile öne çıktı.
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Serhat Ayan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
süper lig, futbol, dünya kupası, comparissonator, maç, adana demirspor, konyaspor, galatasaray, fenerbahçe, gaziantep futbol kulübü, medipol başakşehir, kerem aktürkoğlu, okan buruk
süper lig, futbol, dünya kupası, comparissonator, maç, adana demirspor, konyaspor, galatasaray, fenerbahçe, gaziantep futbol kulübü, medipol başakşehir, kerem aktürkoğlu, okan buruk
Süper Lig ‘Dünya Kupası’ arasında: En iyiler Veri Maç’ta
16:00 15.11.2022 (güncellendi: 20:17 16.11.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig’de Dünya Kupası arası öncesi son maçlar oynandı. Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında Comparisonator Futbol Data Karşılaştırma Platformu'nun verilerinden faydalanılarak Süper Lig’de 14. Haftanın en iyi performans gösterenleri belli oldu.
Comparisonator Futbol Data Karşılaştırma Platformu'nun verilerine göre haftanın 11’i şu şekilde belirlendi:
Kalede Adana Demirspor’dan Ertaç Özbir, Defansta Arabam.com Konyaspor’dan Guilherme, Galatasaray’dan Abdülkerim Bardakçı, VavaCars Fatih Karagümrük’ten Rayyan Baniya, Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu; Orta sahada MKE Ankaragücü’nden Tolga Ciğerci, Gaziantep Futbol Kulübü’nden Maxim, HangiKredi Ümraniyespor’dan Avounou; Forvette ise Bitexen Giresunspor’dan Sainz ve Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ile Icardi.
Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i deplasmanda 7-0 yendiği maçta sol kanatta görev alan Kerem Aktürkoğlu haftanın oyuncusu seçildi. Genç oyuncu söz konusu maçta hem çektiği 3 isabetli şutun tamamını gole çevirmesiyle hem de 8 top kazanmasıyla bu alanlarda rakiplerini geride bırakmayı başardı. Ligin zirvesini etkileyecek maçta ‘hat trick’ yaparak otoritelerden övgü toplayan Kerem ayrıca 971 puan topladığı Comparisonator Indeks zirvesini kimseye bırakmadı.
Süper Lig’de 14. Haftanın en iyi teknik direktörü Okan Buruk… Galatasaray teknik direktörü, takımının son dönemlerde elde ettiği puanlar ve galibiyetlerinde önemli bir paya sahip. Comparisonator parametreleri incelendiğinde, Cimbom’un Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta çektiği 9 şuttan 7’sinin skor olarak yansıması dikkat çekti. Bununla birlikte, Okan Buruk’un öğrencileri rakip sahada 18 top kazanma başarısı gösterirken, kendisi de 5487’lik Comparisonator Indeks değeri ile öne çıktı.