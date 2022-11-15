https://sputniknews.com.tr/20221115/steve-jobsun-sandaletleri-218-bin-dolara-satildi-1063456017.html
Steve Jobs'un sandaletleri 218 bin dolara satıldı
Steve Jobs'un sandaletleri 218 bin dolara satıldı
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un sandaletleri açık artırmayla 218 bin dolara satıldı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T16:09+0300
2022-11-15T16:09+0300
2022-11-15T16:09+0300
yaşam
steve jobs
apple
açık artırma
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Apple'ın kurucusu Steve Jobs'a ait sandaletler, 'Ulien’s Auctions' adlı müzayede evinin düzenlediği açık artırmayla satışa sunuldu. 60 bin dolara alıcı bulması beklenen Jobs’un terlikleri, adı açıklanmayan bir şahıs tarafından 218 bin 750 dolara satın alındı. Kaliforniya merkezi müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, terliklerin iyi durumda olduğu ve Jobs’un 70’li ve 80’li yıllarda gardırobunun vazgeçilmez parçası olduğu bilgisi paylaşıldı.Jobs, 2011 yılında Apple’daki görevini bıraktıktan 6 hafta sonra, 56 yaşındayken pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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steve jobs, apple, açık artırma
steve jobs, apple, açık artırma
Steve Jobs'un sandaletleri 218 bin dolara satıldı
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Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un sandaletleri açık artırmayla 218 bin dolara satıldı.
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'a ait sandaletler, 'Ulien’s Auctions' adlı müzayede evinin düzenlediği açık artırmayla satışa sunuldu.
60 bin dolara alıcı bulması beklenen Jobs’un terlikleri, adı açıklanmayan bir şahıs tarafından 218 bin 750 dolara satın alındı. Kaliforniya merkezi müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, terliklerin iyi durumda olduğu ve Jobs’un 70’li ve 80’li yıllarda gardırobunun vazgeçilmez parçası olduğu bilgisi paylaşıldı.
Jobs, 2011 yılında Apple’daki görevini bıraktıktan 6 hafta sonra, 56 yaşındayken pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.