https://sputniknews.com.tr/20221115/steve-jobsun-sandaletleri-218-bin-dolara-satildi-1063456017.html

Steve Jobs'un sandaletleri 218 bin dolara satıldı

Steve Jobs'un sandaletleri 218 bin dolara satıldı

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un sandaletleri açık artırmayla 218 bin dolara satıldı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T16:09+0300

2022-11-15T16:09+0300

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yaşam

steve jobs

apple

açık artırma

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Apple'ın kurucusu Steve Jobs'a ait sandaletler, 'Ulien’s Auctions' adlı müzayede evinin düzenlediği açık artırmayla satışa sunuldu. 60 bin dolara alıcı bulması beklenen Jobs’un terlikleri, adı açıklanmayan bir şahıs tarafından 218 bin 750 dolara satın alındı. Kaliforniya merkezi müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, terliklerin iyi durumda olduğu ve Jobs’un 70’li ve 80’li yıllarda gardırobunun vazgeçilmez parçası olduğu bilgisi paylaşıldı.Jobs, 2011 yılında Apple’daki görevini bıraktıktan 6 hafta sonra, 56 yaşındayken pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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steve jobs, apple, açık artırma