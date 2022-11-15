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https://sputniknews.com.tr/20221115/sivastopolde-teror-saldirisi-planlayan-ukrayna-asiri-milliyetciliginin-bir-destekcisi-gozaltinda-1063458444.html
Sivastopol'de terör saldırısı planlayan Ukrayna aşırı milliyetçiliğinin bir destekçisi gözaltında
Sivastopol'de terör saldırısı planlayan Ukrayna aşırı milliyetçiliğinin bir destekçisi gözaltında
Rusya Güvenlik Servisi, Sivastopol kentinde bir akaryakıt deposuna yönelik terör saldırısı yapmaya hazırlanan, Ukrayna’daki aşırı milliyetçiliği destekleyen 20... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T17:47+0300
2022-11-15T17:49+0300
dünya
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
kırım
ukrayna
operasyon
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Rusya Federal Güvenlik Servisi Kırım İdaresi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Ukrayna’daki aşırı milliyetçiliği destekleyen 20 yaşındaki genç, Sivastopol kentinde bir akaryakıt deposuna yönelik terör saldırısı planlıyordu.“Ukrayna’daki aşırı milliyetçiliğin destekçisi olan 20 yaşındaki yerel sakinin yakıt deposunu kundaklamayı planladığı tespit edildi” denilen açıklamada, şüphelinin Sivastopol’de kaldığı yerde bulunan 2 Molotof kokteyline, iletişim araçlarına, aşırılık içerikli broşürlere el konulduğu kaydedildi.FSB müfettişlerinin terör saldırısı hazırlama suçlaması ile ceza davası açtığına dikkat çekilen açıklamada, gencin 2 aylığına tutuklandığı ifade edildi.
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fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), kırım, ukrayna, operasyon
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), kırım, ukrayna, operasyon

Sivastopol'de terör saldırısı planlayan Ukrayna aşırı milliyetçiliğinin bir destekçisi gözaltında

17:47 15.11.2022 (güncellendi: 17:49 15.11.2022)
© SputnikSivastopol'de terör saldırısı planlayan Ukrayna aşırı milliyetçiliğinin bir destekçisi gözaltında
Sivastopol'de terör saldırısı planlayan Ukrayna aşırı milliyetçiliğinin bir destekçisi gözaltında - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
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Rusya Güvenlik Servisi, Sivastopol kentinde bir akaryakıt deposuna yönelik terör saldırısı yapmaya hazırlanan, Ukrayna’daki aşırı milliyetçiliği destekleyen 20 yaşında bir yerel sakinin gözaltına alındığını duyurdu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi Kırım İdaresi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Ukrayna’daki aşırı milliyetçiliği destekleyen 20 yaşındaki genç, Sivastopol kentinde bir akaryakıt deposuna yönelik terör saldırısı planlıyordu.
“Ukrayna’daki aşırı milliyetçiliğin destekçisi olan 20 yaşındaki yerel sakinin yakıt deposunu kundaklamayı planladığı tespit edildi” denilen açıklamada, şüphelinin Sivastopol’de kaldığı yerde bulunan 2 Molotof kokteyline, iletişim araçlarına, aşırılık içerikli broşürlere el konulduğu kaydedildi.
FSB müfettişlerinin terör saldırısı hazırlama suçlaması ile ceza davası açtığına dikkat çekilen açıklamada, gencin 2 aylığına tutuklandığı ifade edildi.
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