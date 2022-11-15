https://sputniknews.com.tr/20221115/simonyan-rt-balkan-yayin-hayatina-basladi-1063460291.html
Simonyan: RT Balkan yayın hayatına başladı
Simonyan: RT Balkan yayın hayatına başladı
Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Sırpça yayın yapacak RT Balkan televizyonunun internet üzerinden yayına başladığını... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T19:01+0300
2022-11-15T19:01+0300
2022-11-15T19:01+0300
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margarita simonyan
kosova
sırbistan
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Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "RT Balkan'ı yayına açtık. Zira Kosova, Sırbistan'dır" ifadelerini kullandı.https://t.me/margaritasimonyan/12427RT Balkan, en güncel bölgesel ve küresel olayları alternatif bir bakış açısıyla seyircileriyle buluşturacak. Kanalın karasal yayına 2024 yılına kadar başlaması planlanıyor.
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rt, margarita simonyan, kosova, sırbistan
rt, margarita simonyan, kosova, sırbistan
Simonyan: RT Balkan yayın hayatına başladı
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Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Sırpça yayın yapacak RT Balkan televizyonunun internet üzerinden yayına başladığını duyurdu.
Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "RT Balkan'ı yayına açtık. Zira Kosova, Sırbistan'dır"
ifadelerini kullandı.https://t.me/margaritasimonyan/12427
RT Balkan, en güncel bölgesel ve küresel olayları
alternatif bir bakış açısıyla seyircileriyle buluşturacak. Kanalın karasal yayına 2024 yılına kadar başlaması planlanıyor.