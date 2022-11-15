https://sputniknews.com.tr/20221115/rus-vekil-slutskiy-ukrayna-gorusmeleri-yeniden-baslatmaya-hazir-degil-1063462288.html

Rus vekil Slutskiy: Ukrayna görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır değil

Rus vekil Slutskiy: Ukrayna görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır değil

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ukrayna’nın halâ müzakere sürecini yeniden başlatmaya hazır olmadığını ve... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T21:07+0300

2022-11-15T21:07+0300

2022-11-15T21:07+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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leonid slutskiy

müzakere

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Slutskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in G20 Zirvesi’ndeki konuşmasını değerlendirdi.Rus milletvekili, “Ukrayna halâ gerçek müzakere sürecini yeniden başlatmaya hazır değil ve ABD’ye bakıyor. Washington ise Ukrayna çatışma bölgesinde hiçbir barış istemiyor, onlar son Ukraynalıya kadar savaşmaya hazır” diye yazdı.Slutskiy, Zelenskiy’in G20 Zirvesi’ndeki konuşmasının, görüşmelerle ilgili açıklamalarının 'kurgudan başka bir şey olmadığını' gösterdiğini kaydetti.Zirvedeki konuşmada, ülkede barışın tesis edilmesi için 10 maddelik vizyonunu sunan Zelenskiy, Minsk-3 anlaşmasının olmayacağını kaydetmişti.

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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, leonid slutskiy, müzakere