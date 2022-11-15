https://sputniknews.com.tr/20221115/rus-vekil-slutskiy-ukrayna-gorusmeleri-yeniden-baslatmaya-hazir-degil-1063462288.html
Rus vekil Slutskiy: Ukrayna görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır değil
Rus vekil Slutskiy: Ukrayna görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır değil
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ukrayna’nın halâ müzakere sürecini yeniden başlatmaya hazır olmadığını ve... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T21:07+0300
2022-11-15T21:07+0300
2022-11-15T21:07+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
leonid slutskiy
müzakere
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Slutskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in G20 Zirvesi’ndeki konuşmasını değerlendirdi.Rus milletvekili, “Ukrayna halâ gerçek müzakere sürecini yeniden başlatmaya hazır değil ve ABD’ye bakıyor. Washington ise Ukrayna çatışma bölgesinde hiçbir barış istemiyor, onlar son Ukraynalıya kadar savaşmaya hazır” diye yazdı.Slutskiy, Zelenskiy’in G20 Zirvesi’ndeki konuşmasının, görüşmelerle ilgili açıklamalarının 'kurgudan başka bir şey olmadığını' gösterdiğini kaydetti.Zirvedeki konuşmada, ülkede barışın tesis edilmesi için 10 maddelik vizyonunu sunan Zelenskiy, Minsk-3 anlaşmasının olmayacağını kaydetmişti.
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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, leonid slutskiy, müzakere
rusya, ukrayna krizi, ukrayna, leonid slutskiy, müzakere
Rus vekil Slutskiy: Ukrayna görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır değil
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ukrayna’nın halâ müzakere sürecini yeniden başlatmaya hazır olmadığını ve ABD’nin Ukrayna’da barış istemediğini belirtti.
Slutskiy, Telegram
hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in
G20 Zirvesi’ndeki konuşmasını değerlendirdi.
Rus milletvekili, “Ukrayna halâ gerçek müzakere sürecini yeniden başlatmaya hazır değil ve ABD’ye bakıyor. Washington ise Ukrayna çatışma bölgesinde hiçbir barış istemiyor, onlar son Ukraynalıya kadar savaşmaya hazır” diye yazdı.
Slutskiy, Zelenskiy’in G20 Zirvesi’ndeki konuşmasının, görüşmelerle ilgili açıklamalarının 'kurgudan başka bir şey olmadığını' gösterdiğini kaydetti.
Zirvedeki konuşmada, ülkede barışın tesis edilmesi için 10 maddelik vizyonunu sunan Zelenskiy, Minsk-3 anlaşmasının olmayacağını kaydetmişti.