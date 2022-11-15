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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221115/rus-vekil-slutskiy-ukrayna-gorusmeleri-yeniden-baslatmaya-hazir-degil-1063462288.html
Rus vekil Slutskiy: Ukrayna görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır değil
Rus vekil Slutskiy: Ukrayna görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır değil
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ukrayna’nın halâ müzakere sürecini yeniden başlatmaya hazır olmadığını ve... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T21:07+0300
2022-11-15T21:07+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
leonid slutskiy
müzakere
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Slutskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in G20 Zirvesi’ndeki konuşmasını değerlendirdi.Rus milletvekili, “Ukrayna halâ gerçek müzakere sürecini yeniden başlatmaya hazır değil ve ABD’ye bakıyor. Washington ise Ukrayna çatışma bölgesinde hiçbir barış istemiyor, onlar son Ukraynalıya kadar savaşmaya hazır” diye yazdı.Slutskiy, Zelenskiy’in G20 Zirvesi’ndeki konuşmasının, görüşmelerle ilgili açıklamalarının 'kurgudan başka bir şey olmadığını' gösterdiğini kaydetti.Zirvedeki konuşmada, ülkede barışın tesis edilmesi için 10 maddelik vizyonunu sunan Zelenskiy, Minsk-3 anlaşmasının olmayacağını kaydetmişti.
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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, leonid slutskiy, müzakere
rusya, ukrayna krizi, ukrayna, leonid slutskiy, müzakere

Rus vekil Slutskiy: Ukrayna görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır değil

21:07 15.11.2022
© Sputnik / Sergey Kuznecov / Multimedya arşivine gidinLeonid Slutskiy
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© Sputnik / Sergey Kuznecov
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ukrayna’nın halâ müzakere sürecini yeniden başlatmaya hazır olmadığını ve ABD’nin Ukrayna’da barış istemediğini belirtti.
Slutskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in G20 Zirvesi’ndeki konuşmasını değerlendirdi.
Rus milletvekili, “Ukrayna halâ gerçek müzakere sürecini yeniden başlatmaya hazır değil ve ABD’ye bakıyor. Washington ise Ukrayna çatışma bölgesinde hiçbir barış istemiyor, onlar son Ukraynalıya kadar savaşmaya hazır” diye yazdı.
Slutskiy, Zelenskiy’in G20 Zirvesi’ndeki konuşmasının, görüşmelerle ilgili açıklamalarının 'kurgudan başka bir şey olmadığını' gösterdiğini kaydetti.
Zirvedeki konuşmada, ülkede barışın tesis edilmesi için 10 maddelik vizyonunu sunan Zelenskiy, Minsk-3 anlaşmasının olmayacağını kaydetmişti.
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