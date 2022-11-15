https://sputniknews.com.tr/20221115/polyanskiy-batili-ulkeler-yuzyillarca-somurdukleri-ulkelere-tazminat-odemeli-1063464412.html

Polyanskiy: Batılı ülkeler yüzyıllarca sömürdükleri ülkelere tazminat ödemeli

Polyanskiy: Batılı ülkeler yüzyıllarca sömürdükleri ülkelere tazminat ödemeli

Rusya’nın BM Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Batılı devletlerin yüzyıllarca sömürdükleri ve doğal kaynaklarını çaldıkları ülkelere tazminat ödemeleri gerektiği... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

dmitriy polyanskiy

rusya

bm

birleşmiş milletler (bm)

tazminat

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, yüzyıllarca kölelikten ve doğal kaynaklarının çalınmasından muzdarip olan ülkelerin Batılı devletlerden tazminat talep etmesi gerektiği yönündeki suçlamaların BM Genel kurulunda dile getirildiğini söyledi.Batılı devletlerin Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesini isteyen kararı kabul ederken, bu suçlamalara yanıt vermekten kaçındıklarına vurgu yapan Polyanskiy, “Elbette, Batılı ülkelerin duydukları suçlamalar onlar için kesinlikle nahoş ve rahatsız ediciydi. Çünkü herkes, şu anda dünyanın farklı yerlerinde değişen yoğunlukta yaklaşık 30 çatışma varken sadece bir kriz durumuna öncelik verilmesinin doğru olmadığını, Ukrayna ihtilafının bunlardan sadece biri olduğunu söylüyordu” dedi.Polyanskiy, “Eski Batılı ortaklarımıza yöneltilen bir diğer suçlama ise şuydu: Eğer tazminatlardan, herhangi bir şeyin tazminatından bahsedilecekse, o zaman tazminat talep etmesi gereken siz değil, yüzyıllarca süren kölelikten, sömürgecilikten, doğal kaynakların soyulmasından, uygulanan ambargolardan vb. zarar gören ülkeler olmalıdır. Gelişmekte olan ülkelerin ağırlıklı olarak bunlara yoğunlaşması, bu tür girişimleri desteklemediklerini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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dmitriy polyanskiy, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), tazminat