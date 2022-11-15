https://sputniknews.com.tr/20221115/polonya-gazpromun-yamal-avrupa-hisselerine-el-koydu-1063449433.html

Polonya Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu

Polonya Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu

Polonya, Rus enerji devi Gazprom'un Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattındaki hisselerine geçici olarak el koyma kararı aldı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T14:24+0300

2022-11-15T14:24+0300

2022-11-15T14:24+0300

avrupa'da enerji krizi

doğalgaz

rusya

polonya

gazprom

yamal-avrupa

doğalgaz boru hattı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1063449268_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_4654956c5b8dcf2bb0e382d07056feff.jpg

Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda, Gazprom Yamal-Avrupa hisselerine el koyma kararı aldı.Resmi haber ajansı PAP'a göre bakanlıktan yapılan açıklamada, "Polonya hükümeti, Gazprom'un Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattındaki hisselerini geçici olarak devraldı" ifadelerine yer verildi.'İçişleri ve İdare Bakanlığı ile birlikte geçici kayyum sağladık'Söz konusu adımın Polonya'nın altyapısının güvenliği için önemli olduğu belirtilen açıklamada, bunun aynı zamanda 'Rusya'ya yanıt' olduğu kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Buda, "Polonya, Rus saldırganlığının sonuçlarına karşı koymak ve aynı zamanda Rus sermayesini ve Rus etkilerini ortadan kaldırmak için her şeyi yapıyor. Polonya anayasasına göre kamulaştırma mümkün değil, bu nedenle İçişleri ve İdare Bakanlığı ile birlikte geçici kayyum sağladık" ifadelerini kullandı.Avrupa'ya Rus doğalgazını taşıyan Yamal-Avrupa boru hattının Polonya'daki sahibi olan EuRoPol Gaz şirketinin hisselerinin yüzde 48'i Rus enerji şirketi Gazprom'a, yüzde 48'i Polonyalı kamu iktisadi teşekkülü PGNiG'e, yüzde 4'ü ise Polonyalı petrol şirketi PKN Orlen'e ait.

https://sputniknews.com.tr/20220930/eski-polonya-disisleri-bakani-kuzey-akim-sabotaji-icin-abdye-tesekkur-ettigi-paylasimini-sildi-1061786314.html

rusya

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğalgaz, rusya, polonya, gazprom, yamal-avrupa, doğalgaz boru hattı