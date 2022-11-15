https://sputniknews.com.tr/20221115/polonya-gazpromun-yamal-avrupa-hisselerine-el-koydu-1063449433.html
Polonya Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
Polonya Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
Polonya, Rus enerji devi Gazprom'un Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattındaki hisselerine geçici olarak el koyma kararı aldı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T14:24+0300
2022-11-15T14:24+0300
2022-11-15T14:24+0300
avrupa'da enerji krizi
doğalgaz
rusya
polonya
gazprom
yamal-avrupa
doğalgaz boru hattı
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Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda, Gazprom Yamal-Avrupa hisselerine el koyma kararı aldı.Resmi haber ajansı PAP'a göre bakanlıktan yapılan açıklamada, "Polonya hükümeti, Gazprom'un Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattındaki hisselerini geçici olarak devraldı" ifadelerine yer verildi.'İçişleri ve İdare Bakanlığı ile birlikte geçici kayyum sağladık'Söz konusu adımın Polonya'nın altyapısının güvenliği için önemli olduğu belirtilen açıklamada, bunun aynı zamanda 'Rusya'ya yanıt' olduğu kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Buda, "Polonya, Rus saldırganlığının sonuçlarına karşı koymak ve aynı zamanda Rus sermayesini ve Rus etkilerini ortadan kaldırmak için her şeyi yapıyor. Polonya anayasasına göre kamulaştırma mümkün değil, bu nedenle İçişleri ve İdare Bakanlığı ile birlikte geçici kayyum sağladık" ifadelerini kullandı.Avrupa'ya Rus doğalgazını taşıyan Yamal-Avrupa boru hattının Polonya'daki sahibi olan EuRoPol Gaz şirketinin hisselerinin yüzde 48'i Rus enerji şirketi Gazprom'a, yüzde 48'i Polonyalı kamu iktisadi teşekkülü PGNiG'e, yüzde 4'ü ise Polonyalı petrol şirketi PKN Orlen'e ait.
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doğalgaz, rusya, polonya, gazprom, yamal-avrupa, doğalgaz boru hattı
doğalgaz, rusya, polonya, gazprom, yamal-avrupa, doğalgaz boru hattı
Polonya Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
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Polonya, Rus enerji devi Gazprom'un Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattındaki hisselerine geçici olarak el koyma kararı aldı.
Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda, Gazprom Yamal-Avrupa hisselerine el koyma kararı aldı.
Resmi haber ajansı PAP'a göre bakanlıktan yapılan açıklamada, "Polonya hükümeti, Gazprom'un Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattındaki hisselerini geçici olarak devraldı" ifadelerine yer verildi.
'İçişleri ve İdare Bakanlığı ile birlikte geçici kayyum sağladık'
Söz konusu adımın Polonya'nın altyapısının güvenliği için önemli olduğu belirtilen açıklamada, bunun aynı zamanda 'Rusya'ya yanıt' olduğu kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Buda, "Polonya, Rus saldırganlığının sonuçlarına karşı koymak ve aynı zamanda Rus sermayesini ve Rus etkilerini ortadan kaldırmak için her şeyi yapıyor. Polonya anayasasına göre kamulaştırma mümkün değil, bu nedenle İçişleri ve İdare Bakanlığı ile birlikte geçici kayyum sağladık" ifadelerini kullandı.
Avrupa'ya Rus doğalgazını taşıyan Yamal-Avrupa boru hattının Polonya'daki sahibi olan EuRoPol Gaz şirketinin hisselerinin yüzde 48'i Rus enerji şirketi Gazprom'a, yüzde 48'i Polonyalı kamu iktisadi teşekkülü PGNiG'e, yüzde 4'ü ise Polonyalı petrol şirketi PKN Orlen'e ait.