Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221115/polonya-gazpromun-yamal-avrupa-hisselerine-el-koydu-1063449433.html
Polonya Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
Polonya Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
Polonya, Rus enerji devi Gazprom'un Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattındaki hisselerine geçici olarak el koyma kararı aldı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T14:24+0300
2022-11-15T14:24+0300
avrupa'da enerji krizi
doğalgaz
rusya
polonya
gazprom
yamal-avrupa
doğalgaz boru hattı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1063449268_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_4654956c5b8dcf2bb0e382d07056feff.jpg
Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda, Gazprom Yamal-Avrupa hisselerine el koyma kararı aldı.Resmi haber ajansı PAP'a göre bakanlıktan yapılan açıklamada, "Polonya hükümeti, Gazprom'un Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattındaki hisselerini geçici olarak devraldı" ifadelerine yer verildi.'İçişleri ve İdare Bakanlığı ile birlikte geçici kayyum sağladık'Söz konusu adımın Polonya'nın altyapısının güvenliği için önemli olduğu belirtilen açıklamada, bunun aynı zamanda 'Rusya'ya yanıt' olduğu kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Buda, "Polonya, Rus saldırganlığının sonuçlarına karşı koymak ve aynı zamanda Rus sermayesini ve Rus etkilerini ortadan kaldırmak için her şeyi yapıyor. Polonya anayasasına göre kamulaştırma mümkün değil, bu nedenle İçişleri ve İdare Bakanlığı ile birlikte geçici kayyum sağladık" ifadelerini kullandı.Avrupa'ya Rus doğalgazını taşıyan Yamal-Avrupa boru hattının Polonya'daki sahibi olan EuRoPol Gaz şirketinin hisselerinin yüzde 48'i Rus enerji şirketi Gazprom'a, yüzde 48'i Polonyalı kamu iktisadi teşekkülü PGNiG'e, yüzde 4'ü ise Polonyalı petrol şirketi PKN Orlen'e ait.
https://sputniknews.com.tr/20220930/eski-polonya-disisleri-bakani-kuzey-akim-sabotaji-icin-abdye-tesekkur-ettigi-paylasimini-sildi-1061786314.html
rusya
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1063449268_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_cbda170f6935c73268181987253a22ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doğalgaz, rusya, polonya, gazprom, yamal-avrupa, doğalgaz boru hattı
doğalgaz, rusya, polonya, gazprom, yamal-avrupa, doğalgaz boru hattı

Polonya Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu

14:24 15.11.2022
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSA
Abone olTelegram
Polonya, Rus enerji devi Gazprom'un Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattındaki hisselerine geçici olarak el koyma kararı aldı.
Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda, Gazprom Yamal-Avrupa hisselerine el koyma kararı aldı.
Resmi haber ajansı PAP'a göre bakanlıktan yapılan açıklamada, "Polonya hükümeti, Gazprom'un Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattındaki hisselerini geçici olarak devraldı" ifadelerine yer verildi.

'İçişleri ve İdare Bakanlığı ile birlikte geçici kayyum sağladık'

Söz konusu adımın Polonya'nın altyapısının güvenliği için önemli olduğu belirtilen açıklamada, bunun aynı zamanda 'Rusya'ya yanıt' olduğu kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Buda, "Polonya, Rus saldırganlığının sonuçlarına karşı koymak ve aynı zamanda Rus sermayesini ve Rus etkilerini ortadan kaldırmak için her şeyi yapıyor. Polonya anayasasına göre kamulaştırma mümkün değil, bu nedenle İçişleri ve İdare Bakanlığı ile birlikte geçici kayyum sağladık" ifadelerini kullandı.
Avrupa'ya Rus doğalgazını taşıyan Yamal-Avrupa boru hattının Polonya'daki sahibi olan EuRoPol Gaz şirketinin hisselerinin yüzde 48'i Rus enerji şirketi Gazprom'a, yüzde 48'i Polonyalı kamu iktisadi teşekkülü PGNiG'e, yüzde 4'ü ise Polonyalı petrol şirketi PKN Orlen'e ait.
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
Eski Polonya Dışişleri Bakanı, Kuzey Akım sabotajı için ABD'ye teşekkür ettiği paylaşımını sildi
30 Eylül, 09:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала