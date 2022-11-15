https://sputniknews.com.tr/20221115/philadelphia-fed-baskani-harker-faiz-artis-hizi-gelecek-aylarda-yavaslayacak-1063461878.html

Philadelphia Fed Başkanı Harker: Faiz artış hızı gelecek aylarda yavaşlayacak

Philadelphia Fed Başkanı Harker: Faiz artış hızı gelecek aylarda yavaşlayacak

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, para politikasının kısıtlayıcı seviyelere yaklaştıkça faiz artış hızının gelecek aylarda yavaşlayacağını söyledi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

fed

fed faiz kararı

faiz

patrick harker

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Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Global Interdependence Center’da yaptığı konuşmada, para politikasının yeterince kısıtlayıcı bir seviyeye yaklaşırken yetkililerin gelecek aylarda faiz artırımlarını yavaşlatmalarını beklediğini açıkladı.Bloomberg HT'nin haberine göre Harker, 10 Kasım'da yaptığı konuşmasını destekler şekilde, "Para politikasının işini yapmasına izin vermek için gelecek yıl bir süre faizleri kısıtlayıcı bir oranda tutmayı umuyorum" dedi.Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard Pazartesi günü Washington bürosunda düzenlenen bir etkinlikte, "Yakında daha yavaş bir faiz artış hızına geçmek muhtemelen uygun olacak. Çok şey yaptık, ancak yapacak daha çok işimiz var" açıklamasında bulunmuştu.Fed, gösterge faiz oranlarını 2 Kasım'da art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak faiz oranını yüzde 3,75'ten yüzde 4 aralığına yükseltmişti.

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