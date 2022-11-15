https://sputniknews.com.tr/20221115/peskov-rusya-g20-zirvesinde-onurlu-bir-sekilde-ve-uygun-duzeyde-temsil-ediliyor--1063448304.html

Peskov: Rusya, G20 zirvesinde onurlu bir şekilde ve uygun düzeyde temsil ediliyor

Peskov: Rusya, G20 zirvesinde onurlu bir şekilde ve uygun düzeyde temsil ediliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Endonezya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde onurlu bir şekilde ve uygun düzeyde temsil edildiğini, Dışişleri... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T13:51+0300

2022-11-15T13:51+0300

2022-11-15T13:51+0300

ukrayna krizi

rusya

dmitriy peskov

sergey lavrov

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Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın G20 kapsamında kendisine ve Rusya’ya yöneltilen eleştirilere karşılık vermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, “Söz konusu eleştirilere bakanımız hemen karşılık veriyor, ayrıca uzmanlarımız belge mutabakatı aşamasında bu eleştirileri kabul etmediklerini ifade ediyor” yanıtını verdi.

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rusya, dmitriy peskov, sergey lavrov