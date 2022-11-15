https://sputniknews.com.tr/20221115/peskov-rusya-g20-zirvesinde-onurlu-bir-sekilde-ve-uygun-duzeyde-temsil-ediliyor--1063448304.html
Peskov: Rusya, G20 zirvesinde onurlu bir şekilde ve uygun düzeyde temsil ediliyor
Peskov: Rusya, G20 zirvesinde onurlu bir şekilde ve uygun düzeyde temsil ediliyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Endonezya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde onurlu bir şekilde ve uygun düzeyde temsil edildiğini, Dışişleri... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T13:51+0300
2022-11-15T13:51+0300
2022-11-15T13:51+0300
ukrayna krizi
rusya
dmitriy peskov
sergey lavrov
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Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın G20 kapsamında kendisine ve Rusya’ya yöneltilen eleştirilere karşılık vermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, “Söz konusu eleştirilere bakanımız hemen karşılık veriyor, ayrıca uzmanlarımız belge mutabakatı aşamasında bu eleştirileri kabul etmediklerini ifade ediyor” yanıtını verdi.
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rusya, dmitriy peskov, sergey lavrov
rusya, dmitriy peskov, sergey lavrov
Peskov: Rusya, G20 zirvesinde onurlu bir şekilde ve uygun düzeyde temsil ediliyor
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Endonezya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde onurlu bir şekilde ve uygun düzeyde temsil edildiğini, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un birçok temasta bulunduğunu ve Rusya’ya yönelik eleştirilere hemen karşılık verdiğini belirtti.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın G20 kapsamında kendisine ve Rusya’ya yöneltilen eleştirilere karşılık vermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, “Söz konusu eleştirilere bakanımız hemen karşılık veriyor, ayrıca uzmanlarımız belge mutabakatı aşamasında bu eleştirileri kabul etmediklerini ifade ediyor” yanıtını verdi.