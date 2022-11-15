https://sputniknews.com.tr/20221115/papa-franciscus-istanbuldaki-teror-saldirisiyla-ilgili-taziye-mesaji-gonderdi-1063458544.html
Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı gönderdi
Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı gönderdi
Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T17:49+0300
2022-11-15T17:49+0300
2022-11-15T17:49+0300
türkiye
papa francis
istiklal caddesi
bombalı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050411737_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e32c5954f203969cbaae1a43d1446949.jpg
Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'in Papa Franciscus adına İstanbul’daki saldırıda yaşamını yitirenler için Türkiye'deki Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski aracılığıyla taziye mesajı gönderdiği belirtildi.Taziye mesajında, "Papa Franciscus, pazar günü İstanbul'da patlamanın yol açtığı can kayıplarından derin üzüntü duyuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini gönderiyor. Yaralılar ve sevdikleri için yas tutanlara manevi yakınlığını belirten Papa, hiçbir şiddet eyleminin, Türkiye halkının kardeşlik, adalet ve barış değerleri temelinde bir toplum inşa etme çabalarını yıldırmaması için dua ediyor." ifadeleri kullanıldı.
türkiye
istiklal caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050411737_153:0:1200:785_1920x0_80_0_0_af4f2c25a7f083d5fabea82331164e6f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
papa francis, istiklal caddesi, bombalı saldırı
papa francis, istiklal caddesi, bombalı saldırı
Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı gönderdi
Abone ol
Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'in Papa Franciscus adına İstanbul’daki saldırıda yaşamını yitirenler için Türkiye'deki Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski aracılığıyla taziye mesajı gönderdiği belirtildi.
Taziye mesajında, "Papa Franciscus, pazar günü İstanbul'da patlamanın yol açtığı can kayıplarından derin üzüntü duyuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini gönderiyor. Yaralılar ve sevdikleri için yas tutanlara manevi yakınlığını belirten Papa, hiçbir şiddet eyleminin, Türkiye halkının kardeşlik, adalet ve barış değerleri temelinde bir toplum inşa etme çabalarını yıldırmaması için dua ediyor." ifadeleri kullanıldı.