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Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı gönderdi
Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı gönderdi
Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T17:49+0300
2022-11-15T17:49+0300
türkiye
papa francis
istiklal caddesi
bombalı saldırı
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Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'in Papa Franciscus adına İstanbul’daki saldırıda yaşamını yitirenler için Türkiye'deki Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski aracılığıyla taziye mesajı gönderdiği belirtildi.Taziye mesajında, "Papa Franciscus, pazar günü İstanbul'da patlamanın yol açtığı can kayıplarından derin üzüntü duyuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini gönderiyor. Yaralılar ve sevdikleri için yas tutanlara manevi yakınlığını belirten Papa, hiçbir şiddet eyleminin, Türkiye halkının kardeşlik, adalet ve barış değerleri temelinde bir toplum inşa etme çabalarını yıldırmaması için dua ediyor." ifadeleri kullanıldı.
türkiye
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papa francis, istiklal caddesi, bombalı saldırı
papa francis, istiklal caddesi, bombalı saldırı

Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı gönderdi

17:49 15.11.2022
© REUTERS / Remo CasilliKatoliklerin 'Ölüler Günü' münasebetiyle asker mezarığı ziyaret eden Papa Francis, tüm silah şirketlerine 'Artık durun' çağrısı yaptı.
Katoliklerin 'Ölüler Günü' münasebetiyle asker mezarığı ziyaret eden Papa Francis, tüm silah şirketlerine 'Artık durun' çağrısı yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© REUTERS / Remo Casilli
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Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'in Papa Franciscus adına İstanbul’daki saldırıda yaşamını yitirenler için Türkiye'deki Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski aracılığıyla taziye mesajı gönderdiği belirtildi.
Taziye mesajında, "Papa Franciscus, pazar günü İstanbul'da patlamanın yol açtığı can kayıplarından derin üzüntü duyuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini gönderiyor. Yaralılar ve sevdikleri için yas tutanlara manevi yakınlığını belirten Papa, hiçbir şiddet eyleminin, Türkiye halkının kardeşlik, adalet ve barış değerleri temelinde bir toplum inşa etme çabalarını yıldırmaması için dua ediyor." ifadeleri kullanıldı.
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