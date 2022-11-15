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Oğlunu boğazını sıkarak öldüren baba tutuklandı
Oğlunu boğazını sıkarak öldüren baba tutuklandı
Kocaeli’de 23 yaşındaki oğlu Yunus Ş.'nin boğazını sıkarak ölümüne sebep olan baba Ş.Ş tutuklandı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kocaeli
izmit
baba
oğul
cinayet
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Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Ş. ve babası Ş.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Yunus Ş. babasına saldırdı. Karşılık veren baba Ş.Ş., öfkeyle oğlunun boğazını sıkmaya başladı.Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba Ş.Ş., oğlunun bir süre sonra bilincini kaybettiğini görünce bıraktı. Genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Yunus Ş.'nin sağlık çalışanı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Ş.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221114/cinayet-sanigi-ingiliz-kadin-turiste-tahliye-1063415722.html
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kocaeli
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kocaeli, izmit, baba, oğul, cinayet
kocaeli, izmit, baba, oğul, cinayet

Oğlunu boğazını sıkarak öldüren baba tutuklandı

02:14 15.11.2022
© İHAKocaeli’de 23 yaşındaki oğlu Yunus Ş.'nin boğazını sıkarak ölümüne sebep olan baba Ş.Ş tutuklandı.
Kocaeli’de 23 yaşındaki oğlu Yunus Ş.'nin boğazını sıkarak ölümüne sebep olan baba Ş.Ş tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© İHA
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Kocaeli’de 23 yaşındaki oğlu Yunus Ş.'nin boğazını sıkarak ölümüne sebep olan baba Ş.Ş tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Ş. ve babası Ş.Ş. arasında tartışma çıktı.
Tartışma büyüyünce Yunus Ş. babasına saldırdı. Karşılık veren baba Ş.Ş., öfkeyle oğlunun boğazını sıkmaya başladı.
Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba Ş.Ş., oğlunun bir süre sonra bilincini kaybettiğini görünce bıraktı.
Genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yunus Ş.'nin sağlık çalışanı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Ş.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
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