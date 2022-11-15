https://sputniknews.com.tr/20221115/necati-sasmaz-duyurdu-kurtlar-vadisi-geri-donuyor-1063444615.html

Necati Şaşmaz duyurdu: Kurtlar Vadisi geri dönüyor

Necati Şaşmaz duyurdu: Kurtlar Vadisi geri dönüyor

Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programında konuşan Necati Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin geri döneceğini duyurdu. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T12:28+0300

2022-11-15T12:28+0300

2022-11-15T12:31+0300

necati şaşmaz

kurtlar vadisi

yaşam

dizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044657051_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f1bcf94869c0a9f8c6512d208c22546c.jpg

'Kurtlar Vadisi' dizisindeki Polat Alemdar karakteriyle tanınan oyuncu Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk oldu. Alanson'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını açıkladı.Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını belirten oyuncu, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" diye konuştu. Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20211201/oktay-kaynarca-suleyman-cakiri-yeniden-canlandiracagi-iddialariyla-ilgili-konustu-1051332325.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

necati şaşmaz, kurtlar vadisi, dizi