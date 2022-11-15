https://sputniknews.com.tr/20221115/necati-sasmaz-duyurdu-kurtlar-vadisi-geri-donuyor-1063444615.html
Necati Şaşmaz duyurdu: Kurtlar Vadisi geri dönüyor
Necati Şaşmaz duyurdu: Kurtlar Vadisi geri dönüyor
Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programında konuşan Necati Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin geri döneceğini duyurdu. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T12:28+0300
2022-11-15T12:28+0300
2022-11-15T12:31+0300
necati şaşmaz
kurtlar vadisi
yaşam
dizi
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'Kurtlar Vadisi' dizisindeki Polat Alemdar karakteriyle tanınan oyuncu Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk oldu. Alanson'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını açıkladı.Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını belirten oyuncu, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" diye konuştu. Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı.
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necati şaşmaz, kurtlar vadisi, dizi
necati şaşmaz, kurtlar vadisi, dizi
Necati Şaşmaz duyurdu: Kurtlar Vadisi geri dönüyor
12:28 15.11.2022 (güncellendi: 12:31 15.11.2022) Abone ol
Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programında konuşan Necati Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin geri döneceğini duyurdu.
'Kurtlar Vadisi' dizisindeki Polat Alemdar karakteriyle tanınan oyuncu Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk oldu. Alanson'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını açıkladı.
Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını belirten oyuncu, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" diye konuştu. Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı.