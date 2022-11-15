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Necati Şaşmaz duyurdu: Kurtlar Vadisi geri dönüyor
Necati Şaşmaz duyurdu: Kurtlar Vadisi geri dönüyor
Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programında konuşan Necati Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin geri döneceğini duyurdu. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
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necati şaşmaz
kurtlar vadisi
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dizi
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'Kurtlar Vadisi' dizisindeki Polat Alemdar karakteriyle tanınan oyuncu Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk oldu. Alanson'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını açıkladı.Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını belirten oyuncu, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" diye konuştu. Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı.
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necati şaşmaz, kurtlar vadisi, dizi
necati şaşmaz, kurtlar vadisi, dizi

Necati Şaşmaz duyurdu: Kurtlar Vadisi geri dönüyor

12:28 15.11.2022 (güncellendi: 12:31 15.11.2022)
© Fotoğraf : YouTubeNecati Şaşmaz
Necati Şaşmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programında konuşan Necati Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin geri döneceğini duyurdu.
'Kurtlar Vadisi' dizisindeki Polat Alemdar karakteriyle tanınan oyuncu Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk oldu. Alanson'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını açıkladı.
Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını belirten oyuncu, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" diye konuştu. Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı.
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