https://sputniknews.com.tr/20221115/motorine-indirim-geldi-1063437114.html
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından motorinin litre fiyatına 1.54 lira indirim geldi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T08:51+0300
2022-11-15T08:51+0300
2022-11-15T08:51+0300
ekonomi
türkiye
benzin
benzin fiyatları
motorin
indirim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043156666_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5edee75a6985160e41a215b3e7043bc9.jpg
Motorin fiyatlarına yaklaşık 1 ay sonra indirim geldi. Bloomberg'in haberine göre, uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorinin litre fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 lira indirimle 24.84 liraya geldi.Benzinin 22.68 lira olan litre fiyatında ise değişiklik yaşanmadı.Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12.91 lira, motorinin ise 12.76 lira düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorinin fiyatına yüzde 95 zam yapıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043156666_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_004c0b9a7dbab8cc31b2257238d51056.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, benzin, benzin fiyatları, motorin, indirim
türkiye, benzin, benzin fiyatları, motorin, indirim
Motorine indirim geldi
Abone ol
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından motorinin litre fiyatına 1.54 lira indirim geldi.
Motorin fiyatlarına yaklaşık 1 ay sonra indirim geldi. Bloomberg'in haberine
göre, uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorinin litre fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 lira indirimle 24.84 liraya geldi.
Benzinin 22.68 lira olan litre fiyatında ise değişiklik yaşanmadı.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12.91 lira, motorinin ise 12.76 lira düzeyindeydi.
Yılbaşından bu yana motorinin fiyatına yüzde 95 zam yapıldı.