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https://sputniknews.com.tr/20221115/motorine-indirim-geldi-1063437114.html
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından motorinin litre fiyatına 1.54 lira indirim geldi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T08:51+0300
2022-11-15T08:51+0300
ekonomi
türkiye
benzin
benzin fiyatları
motorin
indirim
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Motorin fiyatlarına yaklaşık 1 ay sonra indirim geldi. Bloomberg'in haberine göre, uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorinin litre fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 lira indirimle 24.84 liraya geldi.Benzinin 22.68 lira olan litre fiyatında ise değişiklik yaşanmadı.Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12.91 lira, motorinin ise 12.76 lira düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorinin fiyatına yüzde 95 zam yapıldı.
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türkiye, benzin, benzin fiyatları, motorin, indirim
türkiye, benzin, benzin fiyatları, motorin, indirim

Motorine indirim geldi

08:51 15.11.2022
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AA
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Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından motorinin litre fiyatına 1.54 lira indirim geldi.
Motorin fiyatlarına yaklaşık 1 ay sonra indirim geldi. Bloomberg'in haberine göre, uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorinin litre fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 lira indirimle 24.84 liraya geldi.
Benzinin 22.68 lira olan litre fiyatında ise değişiklik yaşanmadı.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12.91 lira, motorinin ise 12.76 lira düzeyindeydi.
Yılbaşından bu yana motorinin fiyatına yüzde 95 zam yapıldı.
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