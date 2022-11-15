https://sputniknews.com.tr/20221115/motorine-indirim-geldi-1063437114.html

Motorine indirim geldi

Motorine indirim geldi

Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından motorinin litre fiyatına 1.54 lira indirim geldi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T08:51+0300

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ekonomi

türkiye

benzin

benzin fiyatları

motorin

indirim

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Motorin fiyatlarına yaklaşık 1 ay sonra indirim geldi. Bloomberg'in haberine göre, uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorinin litre fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 lira indirimle 24.84 liraya geldi.Benzinin 22.68 lira olan litre fiyatında ise değişiklik yaşanmadı.Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12.91 lira, motorinin ise 12.76 lira düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorinin fiyatına yüzde 95 zam yapıldı.

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türkiye, benzin, benzin fiyatları, motorin, indirim