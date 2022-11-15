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https://sputniknews.com.tr/20221115/mikta-zirvesi-meksika-endonezya-guney-kore-turkiye-ve-avustralya-liderleri-bir-araya-geldi-1063441230.html
MIKTA Zirvesi: Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya liderleri bir araya geldi
MIKTA Zirvesi: Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya liderleri bir araya geldi
Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya (MIKTA) liderleri, Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T11:13+0300
2022-11-15T11:29+0300
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endonezya
güney kore
avustralya
g20
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Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla MIKTA Liderler Zirvesi'nin Bali'de gerçekleştirildiği bildirildi.Açıklamada, Meksika'nın Los Cabos kentinin Şubat 2012'de ev sahipliği yaptığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında 5 ülkenin MIKTA fikri üzerinde mutabık kalmasının 10. yılı olduğu hatırlatıldı.MIKTA ülkelerinin benzeri görülmemiş ve çok boyutlu krizlerin vuku bulduğu bu dönemde uluslararası barış, istikrar ve refaha bağlılıklarını muhafaza ettiği vurgulanan açıklamada, "Karşı karşıya bulunduğumuz bu çok boyutlu küresel ekonomik ve güvenlik sınamalarıyla mücadele ederken, demokrasi ile uluslararası hukuk, çok taraflılık ve uluslararası iş birliğine saygıyı içeren ortak değerlerimizden ve benzerliklerimizden cesaret alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, "MIKTA, daha güçlü küresel yönetişimin kararlı savunucusu olarak ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumları kapatmakta köprü görevi görmeye kararlı bir şekilde, küresel arenada yapıcı rol oynamaya ve herkesi etkileyen konularda fikir birliği oluşturma çabalarına katkıda bulunmaya devam edecektir." değerlendirmelerine yer verildi.Bu yıl MIKTA'nın başkanlığını yürütmesi dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür edilen açıklamada, Endonezya'nın başarılı G20 Dönem Başkanlığı kutlandı ve Devlet Başkanı Joko Widodo'nun Bali'de gösterdiği misafirperverlik için teşekkür edildi.Ortak açıklamada, "Yakın iş birliğimizi sürdürecek ve 2023'te Endonezya'nın MIKTA Dönem Başkanlığı altında başarılarımızı daha da ilerletmek için çalışacağız." ifadeleri kullanıldı.
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türkiye, meksika, endonezya, güney kore, avustralya, g20

MIKTA Zirvesi: Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya liderleri bir araya geldi

11:13 15.11.2022 (güncellendi: 11:29 15.11.2022)
© AA / Cumhurbaşkanlığı İletişim BaşkanlığıMeksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya (MIKTA) liderleri, Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya (MIKTA) liderleri, Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AA / Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya (MIKTA) liderleri, Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla MIKTA Liderler Zirvesi'nin Bali'de gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, Meksika'nın Los Cabos kentinin Şubat 2012'de ev sahipliği yaptığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında 5 ülkenin MIKTA fikri üzerinde mutabık kalmasının 10. yılı olduğu hatırlatıldı.
MIKTA ülkelerinin benzeri görülmemiş ve çok boyutlu krizlerin vuku bulduğu bu dönemde uluslararası barış, istikrar ve refaha bağlılıklarını muhafaza ettiği vurgulanan açıklamada, "Karşı karşıya bulunduğumuz bu çok boyutlu küresel ekonomik ve güvenlik sınamalarıyla mücadele ederken, demokrasi ile uluslararası hukuk, çok taraflılık ve uluslararası iş birliğine saygıyı içeren ortak değerlerimizden ve benzerliklerimizden cesaret alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "MIKTA, daha güçlü küresel yönetişimin kararlı savunucusu olarak ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumları kapatmakta köprü görevi görmeye kararlı bir şekilde, küresel arenada yapıcı rol oynamaya ve herkesi etkileyen konularda fikir birliği oluşturma çabalarına katkıda bulunmaya devam edecektir." değerlendirmelerine yer verildi.
Bu yıl MIKTA'nın başkanlığını yürütmesi dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür edilen açıklamada, Endonezya'nın başarılı G20 Dönem Başkanlığı kutlandı ve Devlet Başkanı Joko Widodo'nun Bali'de gösterdiği misafirperverlik için teşekkür edildi.
Ortak açıklamada, "Yakın iş birliğimizi sürdürecek ve 2023'te Endonezya'nın MIKTA Dönem Başkanlığı altında başarılarımızı daha da ilerletmek için çalışacağız." ifadeleri kullanıldı.
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