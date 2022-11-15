https://sputniknews.com.tr/20221115/lubnan-hizbullahi-istiklal-caddesindeki-saldiriyi-kinadi-1063432696.html

Lübnan Hizbullahı, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı kınadı

Lübnan Hizbullahı, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı kınadı

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İstanbul’da 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı şiddetle kınadıklarını duyurdu. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istiklal caddesi

hizbullah

lübnan

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Hizbullah’ın konuya ilişkin yazılı açıklaması, harekete yakınlığıyla bilinen El Mayaden internet sitesinden paylaşıldı.‘İstanbul şehrini hedef alan, çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açan hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada Türk hükümeti, halkı ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.Açıklamada, dünya genelinde ve özellikle bölgede hükümetlerin ve halkların terör gruplarına karşı siyasi, fikri, ilmi olmak üzere tüm alanlarda güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğine vurgu yapıldı.Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

türkiye

istiklal caddesi

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istiklal caddesi, hizbullah, lübnan