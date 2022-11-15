https://sputniknews.com.tr/20221115/lavrov-turkiyedeki-gaz-dagitim-merkezi-kuzey-akim-hatlarinda-olusan-kayiplari-telafi-edecek-1063455895.html

Lavrov: Türkiye’deki gaz dağıtım merkezi Kuzey Akım hatlarında oluşan kayıpları telafi edecek

Lavrov: Türkiye’deki gaz dağıtım merkezi Kuzey Akım hatlarında oluşan kayıpları telafi edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’de tesis edilmesi planlanan gaz dağıtım merkezinin Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında oluşan kayıpları telafi... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T16:06+0300

2022-11-15T16:06+0300

2022-11-15T16:23+0300

avrupa'da enerji krizi

doğalgaz

rusya

türkiye

sergey lavrov

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Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Liderler Zirvesi'nde Rusya’yı temsil eden Lavrov, genel toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’de tesis edilmesi planlanan gaz dağıtım merkezinin Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında oluşan kayıpları telafi edeceğini söyledi.Rusya’nın enerji güvenliğini güçlendirmek için her şeyi yaptığına dikkat çeken Lavrov, Moskova’nın özellikle LNG üretiminin artırdığını, sınır ötesi boru hatları ile ilgili projeleri geliştirdiğini, ayrıca Türkiye'de, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarından geçen gaz hacimlerini telafi edebilecek bir gaz dağıtım merkezinin kurulması için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.Hidrokarbon konusuna da değinen Rus bakan, petrol üretim hacminin geçen yılki rakamları aştığını, Rusya'nın ihracatı artırmayı ve coğrafyasını genişletmeyi planladığını vurguladı.‘Kuzey Akım hatlarındaki olay ile ilgili yapılan soruşturma birçok soru işaretlerine neden oluyor’Kuzey Akım gaz boru hatlarında meydana gelen patlamalar ile ilgili yapılan soruşturmaya da değinen Lavrov, söz konusu soruşturmanın şeffaf bir biçimde yapılmadığını ve çok sayıda soru işaretlerine neden olduğunu ifade etti.‘Zelenskiy’in G20’deki konuşması dikkatleri gündemden uzaklaştırma performansıdır’Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in G20 Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmayı Batı'nın dikkatleri gerçek G20 gündeminden uzaklaştırmaya çalıştığı, tüm düzenlemelerin ve nezaket kurallarının ötesine çıkan bir performans olarak nitelendirdi.Her lidere konuşması için 3 dakika verilirken Zelenskiy’in uzaktan bağlanarak yaptığı 20 dakikalık konuşmanın tüm düzenlemelerin ve nezaket kurallarının ötesine çıktığına dikkat çeken Lavrov, Batı’nın talebi üzerine sahnelenen bu performansın, ABD ve AB'nin dikkatleri G20'nin gerçek gündeminden, küresel ekonomide biriken sorunlar ile ilgili sorumluluk paylarından nasıl uzaklaştırmaya çalıştıklarının güzel bir örneği olduğunu vurguladı.

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doğalgaz, rusya, türkiye, sergey lavrov