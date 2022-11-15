https://sputniknews.com.tr/20221115/konut-kredisi-faizi-40-ayin-zirvesinde-ticari-kredi-faizi-24-ayin-dibinde-1063437857.html

Konut kredisi faizi 40 ayın zirvesinde, ticari kredi faizi 24 ayın dibinde

Konut kredisi faizi 40 ayın zirvesinde, ticari kredi faizi 24 ayın dibinde

Ticari kredi faizleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası makro ihtiyati önlemleriyle gerilerken konut kredisi faizi 40 ayın... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T09:36+0300

2022-11-15T09:36+0300

2022-11-15T09:36+0300

ekonomi

merkez bankası

kredi

konut kredisi

ticaret

faiz indirimi

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Merkez Bankası verilerine göre 4 Kasım haftasında ihtiyaç kredi faizi önceki haftaya göre değişmezken ticari kredi faizi 180 baz puan gerileyerek yüzde 16.16'ya inerken konut kredisi faizi yüzde 21.56'ya yükseldi. En son bu seviye Temmuz 2019'da görülmüştü. Ticari kredi faizleri ise 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.Ticari kredi faizi 24 ayın dibindeDünya gazetesinin haberine göre, Merkez Bankası bir yandan politika faizinde indirim yaparken bir yandan da kredi kullanımını selektif hale getirme ve dolarizasyonu önleme için makroihtiyati önlemler alıyor. Ticari kredi kullanımında hem şirketlere döviz mevduatı oranı şartı uygulanıyor bankacılık sektöründe ise belli gruplar dışında büyüme oranı ile ticari kredi faizi oranına göre ek menkul kıymet alımı zorunluluğu getiriliyor. Bunun yanı sıra bankacılık sektörü TL mevduat oranı için de ek menkul kıymet tutma uygulamasıyla karşı karşıya.Bu önlemler ve politika faizi indirimi kurumsal kredi kartları ve KMH hariç ticari kredi faizini 4 Kasım haftası itibariyle yüzde 16,16 seviyesine düşürürken böylece en son 30 Ekim 2020’de görülen faiz oranları yakalanmış oldu. Ticari kredi faizi 2 yılın en düşük seviyesine indi. Politika faizinde bu yılın ilk indiriminin yapıldığı 19 Ağustos haftasına göre ticari kredi faizleri 9.71 puan birden geriledi.Ancak bireysel tarafta faiz oranları o kadar hızlı gerilemedi. BDDK’nın vadeleri kısaltan uygulamasına rağmen ihtiyaç kredi faizi yüzde 30,88 ile bir önceki haftayla aynı seviyede kaldı. İhtiyaç kredisi faizi politika faizine ilk indirimin yapıldığı 19 Ağustos haftasına göre 3.87 puanlık gerileme gösterdi. İhtiyaç kredisi faizi daha yavaş gerilerken ve makroihtiyati önlemler ile politika faizi indirimi en çok etkisini ticari kredi faizlerinde hissettirirken konut kredisi faizleri tam tersi bir yön izledi.Merkez Bankası’nın politika faizinde bu yılın ilk indirimini yaptığı 19 Ağustos haftasında yüzde 18.41 olan yıllık konut kredisi faizi 4 Kasım haftası itibariyle yüzde 21.56’ya çıktı. Yani politika faizi indirim döngüsü boyunca konut kredisi faizi 3.15 puan yükselmiş oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221020/merkez-bankasi-politika-faizini-15-puan-indirdi-1062524053.html

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merkez bankası, kredi, konut kredisi, ticaret, faiz indirimi