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https://sputniknews.com.tr/20221115/kkmnin-toplam-maliyeti-91-milyar-tlyi-gecti-1063450990.html
KKM'nin toplam maliyeti 91 milyar TL'yi geçti
KKM'nin toplam maliyeti 91 milyar TL'yi geçti
Ekim ayı itibariyle kur korumalı mevduatın (KKM) , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafındaki maliyeti ve vergi muafiyetleri haricindeki toplam yükü... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T15:15+0300
2022-11-15T15:15+0300
ekonomi
merkez bankası
kur korumalı tl mevduat
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Bloomberg HT'nin haberine göre, KKM'nin ekim ayındaki maliyeti, Dolar/TL'nin stabil seyri nedeniyle son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. KKM'nin bütçeye doğrudan maliyeti ekim ayında 6.7 milyar TL olarak gerçekleşti.KKM'nin doğrudan maliyeti eylül ayında 9.3 milyar TL, ağustos ayında ise 15 milyar TL olmuştu. KKM'nin toplam maliyeti ise 91.6 milyar TL oldu.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda kur korumalı mevduat uygulamasının TCMB'ye maliyetinin Hazine’nin üstlendiği 91,6 milyar TL’den daha düşük olabileceğini söylemişti.Nebati, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sisteminin Hazine’den farklı olduğunu o nedenle rakam açıklayamadığını söylerken, 2 Aralık’ta bankanın komisyona yapacağı sunuma işaret etti.
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merkez bankası, kur korumalı tl mevduat
merkez bankası, kur korumalı tl mevduat

KKM'nin toplam maliyeti 91 milyar TL'yi geçti

15:15 15.11.2022
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© İHA
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Ekim ayı itibariyle kur korumalı mevduatın (KKM) , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafındaki maliyeti ve vergi muafiyetleri haricindeki toplam yükü 91.6 milyar TL'ye çıktı.
Bloomberg HT'nin haberine göre, KKM'nin ekim ayındaki maliyeti, Dolar/TL'nin stabil seyri nedeniyle son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. KKM'nin bütçeye doğrudan maliyeti ekim ayında 6.7 milyar TL olarak gerçekleşti.
KKM'nin doğrudan maliyeti eylül ayında 9.3 milyar TL, ağustos ayında ise 15 milyar TL olmuştu. KKM'nin toplam maliyeti ise 91.6 milyar TL oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda kur korumalı mevduat uygulamasının TCMB'ye maliyetinin Hazine’nin üstlendiği 91,6 milyar TL’den daha düşük olabileceğini söylemişti.
Nebati, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sisteminin Hazine’den farklı olduğunu o nedenle rakam açıklayamadığını söylerken, 2 Aralık’ta bankanın komisyona yapacağı sunuma işaret etti.
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