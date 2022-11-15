https://sputniknews.com.tr/20221115/kilicdaroglu-terorden-nasil-nifak-cikaririm-diyen-insanlar-var-bunlar-alcak-insanlar-1063447614.html
Kılıçdaroğlu: Terörden nasıl nifak çıkarırım diyen insanlar var, bunlar alçak insanlar
Kılıçdaroğlu: Terörden nasıl nifak çıkarırım diyen insanlar var, bunlar alçak insanlar
Kılıçdaroğlu, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Terörden nasıl nifak çıkarırım diyen insanlar var, bunlar alçak insanlar"... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T13:55+0300
2022-11-15T13:55+0300
2022-11-15T13:56+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu: Terörden nasıl nifak çıkarırım diyen insanlar var, bunlar alçak insanlar
13:55 15.11.2022 (güncellendi: 13:56 15.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kılıçdaroğlu, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Terörden nasıl nifak çıkarırım diyen insanlar var, bunlar alçak insanlar" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
Milliyetçilik şehitlere, gazilere saygı duymaktır.
20 yıllık iktidarında AK Parti bir fabrika yaptı mı?
Pazar günü bir saldırı yaşandı, terör saldırısı. Birileri bunları sayıdan ibaret sayıyor olabilir ama bunlar anne amca dayı. Her birinin ayrı hikayesi vardı. Terör 6 canımızı hayattan aldı.
Birileri ortak oluşan bağımız unutulsun istiyorlar. Acısını sevincini paylaşmasın istiyorlar. Bunların bazıları yönetici, siyasetçi kılığında aramızda geziyor. Zehir saçan dilleri var bu insanların. Terörden
nifak nasıl çıkarırım diyen insanlar var, bunlar alçak insanlar.
Bu kişi aparattır. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi, terör örgütünün saldırı planladığı kişidir.
İşine gelince teröristlerle mektup arkadaşı olanların, bize vatan millet dersi vermeye yürekleri yetmez, hadlerini bilecekler.