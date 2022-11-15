https://sputniknews.com.tr/20221115/kilicdaroglu-terorden-nasil-nifak-cikaririm-diyen-insanlar-var-bunlar-alcak-insanlar-1063447614.html

Kılıçdaroğlu: Terörden nasıl nifak çıkarırım diyen insanlar var, bunlar alçak insanlar

Kılıçdaroğlu: Terörden nasıl nifak çıkarırım diyen insanlar var, bunlar alçak insanlar

Kılıçdaroğlu, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Terörden nasıl nifak çıkarırım diyen insanlar var, bunlar alçak insanlar"... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T13:55+0300

2022-11-15T13:55+0300

2022-11-15T13:56+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

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2022

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Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)