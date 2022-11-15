https://sputniknews.com.tr/20221115/ito-baskani-avdagic-yeniden-baskan-secildi-1063447170.html
İTO Başkanı Avdagiç yeniden başkan seçildi
İTO Başkanı Avdagiç yeniden başkan seçildi
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 273 üyeli İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nde yapılan seçimde 184 oyla yeniden başkan olarak seçildi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T13:28+0300
2022-11-15T13:28+0300
2022-11-15T13:28+0300
yaşam
istanbul ticaret odası (ito)
şekib avdagiç
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İstanbul iş dünyası yeni başkanını seçti. Türkiye’de ortalama her 4 şirketten 1’inin üyesi olduğu Türkiye’nin en büyük odası İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç oldu.184 oyla kazandıİTO Başkanı Şekib Avdagiç, 273 üyeli İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nde 184 oyla yeniden İstanbul Ticaret Odası Başkanı Seçildi. Rakibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün kardeşi Atilla Bingöl, 83 oyda kaldı. Geçerli oyların yüzde 69’unu alan Şekib Avdagiç, siyasi zemine çekilmek istenen İTO seçimlerinde muhalefete ağır bir yenilgi yaşattı. Avdagiç, 2022-2026 döneminde İTO’ya liderlik edecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul ticaret odası (ito), şekib avdagiç
istanbul ticaret odası (ito), şekib avdagiç
İTO Başkanı Avdagiç yeniden başkan seçildi
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 273 üyeli İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nde yapılan seçimde 184 oyla yeniden başkan olarak seçildi.
İstanbul iş dünyası yeni başkanını seçti. Türkiye’de ortalama her 4 şirketten 1’inin üyesi olduğu Türkiye’nin en büyük odası İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç oldu.
184 oyla kazandı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 273 üyeli İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nde 184 oyla yeniden İstanbul Ticaret Odası Başkanı Seçildi. Rakibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün kardeşi Atilla Bingöl, 83 oyda kaldı. Geçerli oyların yüzde 69’unu alan Şekib Avdagiç, siyasi zemine çekilmek istenen İTO seçimlerinde muhalefete ağır bir yenilgi yaşattı. Avdagiç, 2022-2026 döneminde İTO’ya liderlik edecek.