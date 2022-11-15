https://sputniknews.com.tr/20221115/ito-baskani-avdagic-yeniden-baskan-secildi-1063447170.html

İTO Başkanı Avdagiç yeniden başkan seçildi

İTO Başkanı Avdagiç yeniden başkan seçildi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 273 üyeli İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nde yapılan seçimde 184 oyla yeniden başkan olarak seçildi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T13:28+0300

2022-11-15T13:28+0300

2022-11-15T13:28+0300

yaşam

istanbul ticaret odası (ito)

şekib avdagiç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047999067_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_86a813f2a5fbd01a8632b0e92c1edfb3.jpg

İstanbul iş dünyası yeni başkanını seçti. Türkiye’de ortalama her 4 şirketten 1’inin üyesi olduğu Türkiye’nin en büyük odası İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç oldu.184 oyla kazandıİTO Başkanı Şekib Avdagiç, 273 üyeli İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nde 184 oyla yeniden İstanbul Ticaret Odası Başkanı Seçildi. Rakibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün kardeşi Atilla Bingöl, 83 oyda kaldı. Geçerli oyların yüzde 69’unu alan Şekib Avdagiç, siyasi zemine çekilmek istenen İTO seçimlerinde muhalefete ağır bir yenilgi yaşattı. Avdagiç, 2022-2026 döneminde İTO’ya liderlik edecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul ticaret odası (ito), şekib avdagiç