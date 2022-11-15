Türkiye
SON DAKİKA | Bahçeli: Terörün haklı gerekçesi asla olamaz
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221115/is-arkadasiyla-yaptigi-yazisma-nedeniyle-yuzunden-kovulan-isciyi-aym-hakli-buldu-1063440385.html
İş arkadaşıyla yaptığı yazışma nedeniyle kovulan işçiyi AYM haklı buldu
İş arkadaşıyla yaptığı yazışma nedeniyle kovulan işçiyi AYM haklı buldu
Anayasa Mahkemesi (AYM), iş arkadaşıyla yaptığı yazışma nedeniyle işten atılanın başvurusunu değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, mesajlaşma programlarının kişisel... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T10:33+0300
2022-11-15T10:34+0300
türkiye
mahkeme
mesaj
aym
anayasa mahkemesi (aym)
özel hayatın gizliliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054921843_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b68e7aaed15891b93ed5b547a1795cd2.jpg
Anayasa Mahkemesi (AYM), iş arkadaşı ile yaptığı yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdi feshedilen kişinin başvurusunda özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine hükmetti.Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, özel bir şirkette çalışan başvurucunun, bir iş arkadaşı ile yaptığı cep telefonu yazışmalarının işveren tarafından incelenmesi sonucu, yazışma içerikleri gerekçe gösterilerek iş akdi feshedildi.Feshin haksız olduğunu ileri süren başvurucu, işe iade davası açtı ancak mahkemece davanın reddine karar verildi. Bunun üzerine başvurucu, özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddia ederek AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi.Kararın gerekçesiAYM'nin kararında, "Demokratik bir toplumda iletişimin denetlenmesi ve kişisel verilerin işlenmesi süreci şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmeli ve bunun bir gereği olarak da süreçle ilgili olarak çalışanlar işveren tarafından önceden bilgilendirilmelidir." hükmüne yer verildi.Çalışanın temel hak ve hürriyetlerine işveren tarafından yapılan müdahalenin, ulaşılmak istenen amaçla ilgili ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olması gerektiğine işaret edilen kararda, "Amacı aşacak şekilde sınırlama ya da müdahaleye izin verilmemelidir." ifadeleri yer aldı.Başvurucunun, cep telefonundaki yazışmalarının incelenmesinin özel hayat alanına ve haberleşme hürriyetine haksız bir müdahale oluşturmasına rağmen açtığı işe iade istemli davasında bu yönde bir tespit yapılmadığı kaydedilen kararda, yazışmalarının, işveren tarafından hukuka aykırı yöntemlerle elde edildiğini iddia ettiği vurgulandı."İşverenin işçinin kullanımına sunulan iletişim araçlarını denetlemesine ilişkin olarak 4857 sayılı Kanun'da özel bir düzenleme olmadığı görülmüştür." tespitine yer verilen kararda, başvuru konusu olayda başvurucu ile iş arkadaşı arasındaki mesajlaşmaların işveren ve çalışanları hakkında özel görüşler içerdiği, içeriğinde bazı küçük düşürücü ifadelerin bulunduğu belirtildi.Yüksek Mahkemenin daha önce de benzer başvurularda ihlal kararları verdiğine işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20220911/yargitaydan-emsal-ihbar-tazminati-karari-isci-de-isveren-de-talep-edemez-1061062966.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054921843_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_0c21c1af9d32602e82314ffe44f7d363.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mahkeme, mesaj, aym, anayasa mahkemesi (aym), özel hayatın gizliliği
mahkeme, mesaj, aym, anayasa mahkemesi (aym), özel hayatın gizliliği

İş arkadaşıyla yaptığı yazışma nedeniyle kovulan işçiyi AYM haklı buldu

10:33 15.11.2022 (güncellendi: 10:34 15.11.2022)
© AATelefon - Mesaj
Telefon - Mesaj - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Anayasa Mahkemesi (AYM), iş arkadaşıyla yaptığı yazışma nedeniyle işten atılanın başvurusunu değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, mesajlaşma programlarının kişisel olarak kullanabileceğine vurgu yaptığı kararında 'hak ihlali' dedi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), iş arkadaşı ile yaptığı yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdi feshedilen kişinin başvurusunda özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine hükmetti.
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, özel bir şirkette çalışan başvurucunun, bir iş arkadaşı ile yaptığı cep telefonu yazışmalarının işveren tarafından incelenmesi sonucu, yazışma içerikleri gerekçe gösterilerek iş akdi feshedildi.
Feshin haksız olduğunu ileri süren başvurucu, işe iade davası açtı ancak mahkemece davanın reddine karar verildi. Bunun üzerine başvurucu, özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddia ederek AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.
Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi.

Kararın gerekçesi

AYM'nin kararında, "Demokratik bir toplumda iletişimin denetlenmesi ve kişisel verilerin işlenmesi süreci şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmeli ve bunun bir gereği olarak da süreçle ilgili olarak çalışanlar işveren tarafından önceden bilgilendirilmelidir." hükmüne yer verildi.
Çalışanın temel hak ve hürriyetlerine işveren tarafından yapılan müdahalenin, ulaşılmak istenen amaçla ilgili ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olması gerektiğine işaret edilen kararda, "Amacı aşacak şekilde sınırlama ya da müdahaleye izin verilmemelidir." ifadeleri yer aldı.
Başvurucunun, cep telefonundaki yazışmalarının incelenmesinin özel hayat alanına ve haberleşme hürriyetine haksız bir müdahale oluşturmasına rağmen açtığı işe iade istemli davasında bu yönde bir tespit yapılmadığı kaydedilen kararda, yazışmalarının, işveren tarafından hukuka aykırı yöntemlerle elde edildiğini iddia ettiği vurgulandı.
"İşverenin işçinin kullanımına sunulan iletişim araçlarını denetlemesine ilişkin olarak 4857 sayılı Kanun'da özel bir düzenleme olmadığı görülmüştür." tespitine yer verilen kararda, başvuru konusu olayda başvurucu ile iş arkadaşı arasındaki mesajlaşmaların işveren ve çalışanları hakkında özel görüşler içerdiği, içeriğinde bazı küçük düşürücü ifadelerin bulunduğu belirtildi.
Yüksek Mahkemenin daha önce de benzer başvurularda ihlal kararları verdiğine işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:
"Mesajlaşma programlarının kişisel olarak da kullanılabileceği gözetildiğinde bir başkasına ait olan cep telefonunun denetlenmesinin ve başvurucuya ait mesajların ele geçirilmesinin başvurucunun özel hayatının ve haberleşmesinin gizliğinin korunması konusundaki makul beklentisine aykırı olduğu açıktır. Mahkemece bir başkasına ait cep telefonunda yer alan yazışmaların ne suretle denetlendiğine, mesaj içeriklerinin feshe dayanak alınmasının gerekli olup olmadığına ve başvurucunun özel hayatı ile haberleşmesine olan etkisine yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Açıklanan gerekçelerle özel hukuk iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlığı karara bağlayan derece mahkemeleri tarafından yukarıda belirtilen anayasal güvenceleri gözeten özenli bir yargılama yapılarak pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmediği anlaşıldığından başvurucunun Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ile Anayasa'nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
TÜRKİYE
Yargıtay'dan emsal ihbar tazminatı kararı: 'İşçi de işveren de talep edemez'
11 Eylül, 11:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала