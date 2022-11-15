https://sputniknews.com.tr/20221115/icisleri-bakanligi-50-ilde-dolandiricilik-ve-mali-suc-orgutlerine-yonelik-operasyon-baslatildi-1063437701.html
İçişleri Bakanlığı: 50 ilde dolandırıcılık ve mali suç örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı
İçişleri Bakanlığı: 50 ilde dolandırıcılık ve mali suç örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı
İçişleri Bakanlığı 50 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı "Girdap Operasyonu" başlatıldığını, 264 şüpheli hakkında gözaltı... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T09:22+0300
2022-11-15T09:22+0300
2022-11-15T09:36+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
mali suçlar polis gücü
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Mersin'de organize suç örgütlerine yönelik 'Girdap' adı altında gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 42 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirilirken, bir adreste polis telsizleri, sahte kimlik kartları ile yeleklerinin de bulunması dikkat çekti.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak mahkemelerin kendi lehlerine olacak şekilde sonuçlandırabileceklerini iddia eden dolandırıcılara, sigorta primi yatırmayarak paravan şirketler üzerinde dolandırıcılık yapan şahıslara ve tefecilik suçundan kaynaklanan mal varlığının aklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.Yaklaşık 6 ay boyunca 3 farklı suçla ilgili organize suç örgütlerini hem teknik hem fiziki takip yapan ekipler, 51 şüpheliyi tespit etti. Bu sabah Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere şafak operasyonu gerçekleştirildi. Dron ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği Girdap adı verilen operasyonda, 42 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 polis telsizi, sahte polis ve basın kimliği, polis yelekleri ve dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı değerlendirilen üzerinde haki renkli küçük puntolarla “geçersizdir” yazılı bir çanta dolusu sahte Amerikan doları ele geçirildi.Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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içişleri bakanlığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, mali suçlar polis gücü
içişleri bakanlığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, mali suçlar polis gücü
İçişleri Bakanlığı: 50 ilde dolandırıcılık ve mali suç örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı
09:22 15.11.2022 (güncellendi: 09:36 15.11.2022) Abone ol
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İçişleri Bakanlığı 50 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı "Girdap Operasyonu" başlatıldığını, 264 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
Mersin'de organize suç örgütlerine yönelik 'Girdap' adı altında gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 42 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirilirken, bir adreste polis telsizleri, sahte kimlik kartları ile yeleklerinin de bulunması dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak mahkemelerin kendi lehlerine olacak şekilde sonuçlandırabileceklerini iddia eden dolandırıcılara, sigorta primi yatırmayarak paravan şirketler üzerinde dolandırıcılık yapan şahıslara ve tefecilik suçundan kaynaklanan mal varlığının aklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yaklaşık 6 ay boyunca 3 farklı suçla ilgili organize suç örgütlerini hem teknik hem fiziki takip yapan ekipler, 51 şüpheliyi tespit etti. Bu sabah Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere şafak operasyonu gerçekleştirildi. Dron ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği Girdap adı verilen operasyonda, 42 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 polis telsizi, sahte polis ve basın kimliği, polis yelekleri ve dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı değerlendirilen üzerinde haki renkli küçük puntolarla “geçersizdir” yazılı bir çanta dolusu sahte Amerikan doları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.