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Halk otobüsünün çarptığı iki kişi hayatını kaybetti
Halk otobüsünün çarptığı iki kişi hayatını kaybetti
Ağrı'da otobüsten indikten sonra yolun karşısında geçmek isterken halk otobüsünün çarptığı iki kadın yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
trafik kazası
ağrı
otobüs
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Ağrı'da halk otobüsünün çarptığı iki kadın öldü.Fırat Mahallesi'nin Erzurum Caddesi üzerinde 04 BA 257 plakalı halk otobüsü, Hayrettin Atmaca Kız İmam Hatip Lisesi önündeki durakta yolcu indirdi.Otobüsün önünden yolun karşı tarafına geçmek isteyen Hanım K. ile Şaide Ö., geliş istikametinde Engin K. idaresindeki 04 AAB 088 plakalı belediyeye ait halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Sürücü Engin K., gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20221111/gaziantepte-16-kisinin-oldugu-kazada-otobus-soforunun-22-yila-kadar-hapsi-istendi-1063339692.html
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trafik kazası, ağrı, otobüs
trafik kazası, ağrı, otobüs

Halk otobüsünün çarptığı iki kişi hayatını kaybetti

14:32 15.11.2022 (güncellendi: 14:36 15.11.2022)
© İHA / MERVE GÖKBAKANHalk otobüsünün çarptığı iki kişi hayatını kaybetti
Halk otobüsünün çarptığı iki kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© İHA / MERVE GÖKBAKAN
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Ağrı'da otobüsten indikten sonra yolun karşısında geçmek isterken halk otobüsünün çarptığı iki kadın yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.
Ağrı'da halk otobüsünün çarptığı iki kadın öldü.
Fırat Mahallesi'nin Erzurum Caddesi üzerinde 04 BA 257 plakalı halk otobüsü, Hayrettin Atmaca Kız İmam Hatip Lisesi önündeki durakta yolcu indirdi.
Otobüsün önünden yolun karşı tarafına geçmek isteyen Hanım K. ile Şaide Ö., geliş istikametinde Engin K. idaresindeki 04 AAB 088 plakalı belediyeye ait halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Engin K., gözaltına alındı.
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