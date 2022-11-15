https://sputniknews.com.tr/20221115/hablemitoglu-suikasti-zanlisi-levent-goktas-bulgaristandaki-durusmada-kalp-krizi-gecirdi-1063450305.html
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'daki duruşmada kalp krizi geçirdi
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'daki duruşmada kalp krizi geçirdi
Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, Hasköy Bölge Mahkemesinde Türkiye'ye iadesiyle... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T14:47+0300
2022-11-15T14:47+0300
2022-11-15T15:04+0300
necip hablemitoğlu
kalp krizi
dünya
bulgaristan
levent göktaş
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Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.Avukatları, duruşmada, Levent Göktaş'ın tutukluluğunun sağlık durumu nedeniyle ev hapsine çevrilmesi talebinde bulundu.Mahkeme, Göktaş'ın sağlık durumunun incelenmesine yönelik talimatta bulunarak, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.Hasköy Bölge Mahkemesi, 5 Eylül'deki ilk duruşmada, Göktaş'ın tutuklu yargılanmasına karar vermiş, Filibe İstinaf Mahkemesi de 15 Eylül'de kararı onaylamıştı.Avukatları, Göktaş'ın sağlık durumunun gözaltında kalmasına uygun olmadığını iddia etmişti.Göktaş, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastından sorumlu tutuluyor.
https://sputniknews.com.tr/20221111/hablemitoglu-suikasti-sorusturmasi-tamamlandi-gulen-dahil-10-kisiye-dava-1063340888.html
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necip hablemitoğlu, kalp krizi, bulgaristan, levent göktaş
necip hablemitoğlu, kalp krizi, bulgaristan, levent göktaş
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'daki duruşmada kalp krizi geçirdi
14:47 15.11.2022 (güncellendi: 15:04 15.11.2022) Abone ol
Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, Hasköy Bölge Mahkemesinde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmada kalp krizi geçirdi.
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Avukatları, duruşmada, Levent Göktaş'ın tutukluluğunun sağlık durumu nedeniyle ev hapsine çevrilmesi talebinde bulundu.
Mahkeme, Göktaş'ın sağlık durumunun incelenmesine yönelik talimatta bulunarak, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.
Hasköy Bölge Mahkemesi, 5 Eylül'deki ilk duruşmada, Göktaş'ın tutuklu yargılanmasına karar vermiş, Filibe İstinaf Mahkemesi de 15 Eylül'de kararı onaylamıştı.
Avukatları, Göktaş'ın sağlık durumunun gözaltında kalmasına uygun olmadığını iddia etmişti.
Göktaş, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastından sorumlu tutuluyor.