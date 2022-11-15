https://sputniknews.com.tr/20221115/genelkurmay-baskani-guler-abdli-mevkidasi-milley-ile-istanbuldaki-patlamayi-gorustu-1063432951.html
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile İstanbul'daki patlamayı görüştü
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile İstanbul'daki patlamayı görüştü
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda İstanbul'daki saldırıyı görüştü. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T03:15+0300
2022-11-15T03:15+0300
2022-11-15T03:15+0300
dünya
abd
mark milley
yaşar güler
istanbul
patlama
görüşme
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ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı açıklamada, Orgeneral Mark Milley’in, mevkidaşı Orgeneral Yaşar Güler’i telefonla aradığını bildirdi.Butler, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. Milley, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile İstanbul'daki son terör saldırısını ele aldı ve ikili askeri ilişkilerimizin gücünü yeniden teyit etti” ifadesini kullandı.
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abd, mark milley, yaşar güler, istanbul, patlama, görüşme
abd, mark milley, yaşar güler, istanbul, patlama, görüşme
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile İstanbul'daki patlamayı görüştü
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda İstanbul'daki saldırıyı görüştü.
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı açıklamada, Orgeneral Mark Milley’in, mevkidaşı Orgeneral Yaşar Güler’i telefonla aradığını bildirdi.
Butler, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. Milley, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile İstanbul'daki son terör saldırısını ele aldı ve ikili askeri ilişkilerimizin gücünü yeniden teyit etti” ifadesini kullandı.