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Galatasaray ve Fenerbahçe dostluk turnuvasına katılacak
Galatasaray ve Fenerbahçe dostluk turnuvasına katılacak
Kulüpler Birliği Vakfının düzenleyeceği turnuvada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol ekipleri Villareal ile Rayo Vallecano yer alacak. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T22:33+0300
2022-11-15T22:33+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
dostluk
maç
turnuva
kulüpler birliği
kulüpler birliği vakfı
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Galatasaray ve Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvasına katılacak.Kulüpler Birliği Vakfının dört yıldır iş birliği içerisinde olduğu La Liga ile düzenleyeceği turnuvada Galatasaray, Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol ekipleri Villareal ve Rayo Vallecano yer alacak.Nef ve Ülker statlarında oynanacak maçların programı şöyle:30 Kasım Çarşamba:20.00 Fenerbahçe-Rayo Vallecano (Ülker)3 Aralık Cumartesi:16.00 Galatasaray-Rayo Vallecano (Nef)19.00 Fenerbahçe-Villareal (Ülker)6 Aralık Salı:20.00 Galatasaray-Villareal (Nef)
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galatasaray, fenerbahçe, dostluk, maç, turnuva, kulüpler birliği, kulüpler birliği vakfı
galatasaray, fenerbahçe, dostluk, maç, turnuva, kulüpler birliği, kulüpler birliği vakfı

Galatasaray ve Fenerbahçe dostluk turnuvasına katılacak

22:33 15.11.2022
© AAGalatasaray-Fenerbahçe
Galatasaray-Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AA
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Kulüpler Birliği Vakfının düzenleyeceği turnuvada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol ekipleri Villareal ile Rayo Vallecano yer alacak.
Galatasaray ve Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvasına katılacak.
Kulüpler Birliği Vakfının dört yıldır iş birliği içerisinde olduğu La Liga ile düzenleyeceği turnuvada Galatasaray, Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol ekipleri Villareal ve Rayo Vallecano yer alacak.
Nef ve Ülker statlarında oynanacak maçların programı şöyle:
30 Kasım Çarşamba:
20.00 Fenerbahçe-Rayo Vallecano (Ülker)
3 Aralık Cumartesi:
16.00 Galatasaray-Rayo Vallecano (Nef)
19.00 Fenerbahçe-Villareal (Ülker)
6 Aralık Salı:
20.00 Galatasaray-Villareal (Nef)
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