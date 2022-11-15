https://sputniknews.com.tr/20221115/galatasaray-ve-fenerbahce-dostluk-turnuvasina-katilacak-1063464807.html

Galatasaray ve Fenerbahçe dostluk turnuvasına katılacak

Galatasaray ve Fenerbahçe dostluk turnuvasına katılacak

Kulüpler Birliği Vakfının düzenleyeceği turnuvada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol ekipleri Villareal ile Rayo Vallecano yer alacak. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

fenerbahçe

dostluk

maç

turnuva

kulüpler birliği

kulüpler birliği vakfı

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Galatasaray ve Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvasına katılacak.Kulüpler Birliği Vakfının dört yıldır iş birliği içerisinde olduğu La Liga ile düzenleyeceği turnuvada Galatasaray, Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol ekipleri Villareal ve Rayo Vallecano yer alacak.Nef ve Ülker statlarında oynanacak maçların programı şöyle:30 Kasım Çarşamba:20.00 Fenerbahçe-Rayo Vallecano (Ülker)3 Aralık Cumartesi:16.00 Galatasaray-Rayo Vallecano (Nef)19.00 Fenerbahçe-Villareal (Ülker)6 Aralık Salı:20.00 Galatasaray-Villareal (Nef)

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galatasaray, fenerbahçe, dostluk, maç, turnuva, kulüpler birliği, kulüpler birliği vakfı