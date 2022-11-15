https://sputniknews.com.tr/20221115/ermenistan-guney-kafkasyada-turkiye-ile-azerbaycanin-onerilerini-kabul-edecek-mi-1063448350.html

Ermenistan, Güney Kafkasya'da Türkiye ile Azerbaycan'ın önerilerini kabul edecek mi?

Ermenistan, Güney Kafkasya'da Türkiye ile Azerbaycan'ın önerilerini kabul edecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk-Ermeni ilişkilerindeki pozitif ivmenin Erivan ve Bakü arasındaki temasların normalleşmesi halinde mümkün olacağı şeklindeki... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T13:52+0300

2022-11-15T13:52+0300

2022-11-15T13:55+0300

görüş

recep tayyip erdoğan

ermenistan

azerbaycan

türkiye

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ermenistan’a, “Siz Azerbaycan'la eğer ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz Türkiye olarak bizim de Ermenistan'la olan ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir” mesajını verdi.Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü, askeri uzman İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde Ankara’nın Erivan ile ilişkilerindeki normalleşme sürecini Erivan ve Bakü arasındaki iyi komşuluk ilişkileri ile ilişkilendirmesinin Türkiye ve Azerbaycan liderleri arasındaki yakın temaslardan kaynaklandığını söyledi.Rus uzman, “Türk tarafının, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşme sürecine Erivan ve Bakü arasındaki ilişkilerin normalleşme prizmasından bakılması gerektiği yönündeki tutumu iyi biliniyor. Türkiye ve Azerbaycan liderleri arasındaki yakın koordinasyon ve iletişim göz önüne alındığında Ankara'nın bu tutumunun değişmeyeceğine inanıyorum. Bu, (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan hükümetine, Erivan Bakü'nün düşmanı olarak kalırken Ankara ile ilişkileri normalleştirmeyi beklerse, herhangi bir normalleşme olmayacağına dair gönderilen bir sinyaldir. Ve bu, Ermenistan'ın durumu daha ölçülü bir şekilde değerlendirmesini ve bölgedeki ilişkileri normalleştirmenin gerekliliğini ve önemini anlamasını sağlayan normal bir diplomatik mekanizmadır” diye konuştu.Türkiye'nin yaklaşımının bölgede daha kalıcı bir barışın tesis edilmesi ve ticari-ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini hedeflediğine dikkat çeken Korotçenko, “Nihai olarak Türkiye'nin tutumu, Ermenistan'ı (Azerbaycan Cumhurbaşkanı) İlham Aliyev'in ortaya koyduğu beş ilkeye dayalı bir barış anlaşması imzalamaya itme ve böylece bölgede daha kalıcı bir barış tesis etme çabasından ibarettir. Bence sınırlardaki engeller kalkar ve bölgede ticari-ekonomik işbirliği başlarsa, bu her şeyden önce Ermeni halkına fayda sağlayacak” ifadelerini kullandı.Peki, Ermenistan olayların bu şekilde gelişmesi ile ilgili ne düşünüyor? Erivan, Türkiye-Azerbaycan senaryosuna göre bölgesel değişiklikleri kabul ediyor mu?Moskova merkezli Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Enstitüsü ŞİÖ Avrasya Entegrasyonu ve Kalkınma Bölümü Başkanı Vladimir Yevseyev, Ermenistan’ın Karabağ konusunda taviz vermeye hazırken aynı zamanda güney Ermenistan ile bunu yapmasının pek olası olmadığına inanıyor.Sputnik’e konuşan Yevseyev, “Azerbaycan şu anda Zengezur Koridoru’nun açılmasına ısrar ediyor. Ancak Ermenistan için bu oldukça karmaşık bir konu. Eğer söz konusu Sadece Karabağ olsaydı daha kolay olurdu. Nikol Paşinyan aslında Karabağ konusunda taviz vermeye hazır. Ancak Güney Ermenistan konusunda Nahçıvan’a koridor ile ilgili zorluklar var, zira Azerbaycan aslında bu koridorun kendi kontrolünde olması konusunda ısrar ediyor. Paşinyan bile böyle tavizler veremez. Bu nedenle teorik olarak bir barış anlaşmasının imzalanması mümkün, ancak uygulamada pek te mümkün değil. Pozisyonlarda bir takım ayarlamalar gerekli. Tarafların bunu kabul edip etmeyecekleri henüz netlik kazanmış değil” değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20221110/turk-diplomatik-kaynaklar-ermenistan-ile-normallesme-surecinde-bir-duraklama-yok-1063281213.html

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recep tayyip erdoğan, ermenistan, azerbaycan, türkiye