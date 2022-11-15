'Düzensiz göçmenler İstanbul’da sokağa salındı' iddiasına açıklama: 'Görüntüler 2 ay öncesine ait'
19:50 15.11.2022 (güncellendi: 19:58 15.11.2022)
© AAGöç İdaresi Genel Müdürlüğü
© AA
Göç İdaresi Başkanlığı, "TIR'larla Türkiye'ye gelen yüzlerce kaçak göçmen Gaziosmanpaşa'da sokağa salındı" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Mevzubahis görüntülerin 2 ay öncesine ait olduğu açık kaynaklardan bilinmektedir" denilerek, dezenformasyon yapanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağını bildirdi.
Göç İdaresi Başkanlığı, 2 ay öncesine ait "TIR'larla Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'da sokağa salındığı" iddialarına ilişkin görüntüleri yeni gibi paylaşarak dezenformasyon yapanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağını bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 13 Kasım'da meydana gelen hain terör saldırısının ardından sosyal medya hesaplarından ve basın-yayın kuruluşu görünümlü sitelerden dezenformasyona başvurularak gündemi saptıracak yalan haberlerin aceleyle yayılmak istendiğinin görüldüğü" belirtildi.
YENİDEN DOLAŞIMA SOKULAN “YÜZLERCE KAÇAK GÖÇMEN GAZİOSMANPAŞA’DA SOKAĞA SALINDI” İDDİASINI İÇEREN GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI— Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) November 15, 2022
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"Emniyet Teşkilatımızın olayı aydınlatmasının hızı ve netliğiyle, PKK/PYD terör örgütü tarafından yapılan bu eylemin uluslararası destekçileri, terör örgütü ve terör örgütüyle ilişki içerisinde legal alan uzantılarını tedirgin ettiğini, bu nedenle konunun göç yönetimi ve güvenlik alanına çekilerek büyük resmin çarpıtılmak istendiğini de değerlendirmekteyiz" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Terör saldırısının öncesi ve sonrasına ilişkin süreçler netlik kazanıp sorumlular ortaya çıktıkça, kamuoyunda infial uyandırmak ve gündemi değiştirmek üzere yurt içi ve yurt dışındaki sosyal medya hesapları ve yalanın arkasına sığınan siber alan iş birlikçileri tarafından 'TIR'larla Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'da sokağa salındığı' iddiasını içeren eski paylaşımların sanki yeniymiş gibi sorumsuzca yeniden dolaşıma sokulduğu görülmektedir.
Mevzubahis görüntülerin 2 ay öncesine ait olduğu açık kaynaklardan bilinmektedir. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinin internet sitesinden 26 Eylül 2022 tarihinde yapılan basın açıklamasında, görüntülerde yer alan düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'da yakalandığı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği duyurulmuştur. Buna karşın, hain saldırının ardından söz konusu görüntülerin yeniden dolaşıma alınmasının amacının ve niyetinin takdirini kamuoyunun vicdanına ve bilgisine sunuyoruz."
"Bununla birlikte terör saldırısı sonrasındaki süreçlerde uluslararası yayın kuruluşlarıyla beraber siber alan işbirlikçileri tarafından da kamuoyuna Türkiye’ye ilişkin dezenformasyon ve yalan içerikler üretilerek, ülkemize zarar vermek için ortak noktada buluştukları anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Göç İdaresi Başkanlığı olarak göç yönetimini her geçen gün daha iyi bir şekilde, dünyaya örnek teşkil edecek bir motivasyonla yerine getirmeye çalışırken, bir taraftan da ülkemize karşı birleşen kötü niyetli kesimlerin göç olgusunu ve yönetimini söylem merkezlerine taşıyarak her alanda olduğu gibi göç yönetiminde de Türkiye'nin önünü kesmek istediklerinin farkındayız. Ülke olarak derin bir üzüntü yaşadığımız bugünlerde provokatif paylaşım ve haber yapanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağının bilinmesini isteriz."