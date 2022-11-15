https://sputniknews.com.tr/20221115/duzensiz-gocmenler-istanbulda-sokaga-salindi-iddiasina-aciklama-goruntuler-2-ay-oncesine-ait-1063461256.html

'Düzensiz göçmenler İstanbul’da sokağa salındı' iddiasına açıklama: 'Görüntüler 2 ay öncesine ait'

'Düzensiz göçmenler İstanbul’da sokağa salındı' iddiasına açıklama: 'Görüntüler 2 ay öncesine ait'

Göç İdaresi Başkanlığı, "TIR'larla Türkiye'ye gelen yüzlerce kaçak göçmen Gaziosmanpaşa'da sokağa salındı" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T19:50+0300

2022-11-15T19:50+0300

2022-11-15T19:58+0300

türkiye

göç idaresi başkanlığı

göçmen

yasadışı göçmenler

terör

terör saldırısı

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Göç İdaresi Başkanlığı, 2 ay öncesine ait "TIR'larla Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'da sokağa salındığı" iddialarına ilişkin görüntüleri yeni gibi paylaşarak dezenformasyon yapanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağını bildirdi.Başkanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 13 Kasım'da meydana gelen hain terör saldırısının ardından sosyal medya hesaplarından ve basın-yayın kuruluşu görünümlü sitelerden dezenformasyona başvurularak gündemi saptıracak yalan haberlerin aceleyle yayılmak istendiğinin görüldüğü" belirtildi."Emniyet Teşkilatımızın olayı aydınlatmasının hızı ve netliğiyle, PKK/PYD terör örgütü tarafından yapılan bu eylemin uluslararası destekçileri, terör örgütü ve terör örgütüyle ilişki içerisinde legal alan uzantılarını tedirgin ettiğini, bu nedenle konunun göç yönetimi ve güvenlik alanına çekilerek büyük resmin çarpıtılmak istendiğini de değerlendirmekteyiz" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Terör saldırısının öncesi ve sonrasına ilişkin süreçler netlik kazanıp sorumlular ortaya çıktıkça, kamuoyunda infial uyandırmak ve gündemi değiştirmek üzere yurt içi ve yurt dışındaki sosyal medya hesapları ve yalanın arkasına sığınan siber alan iş birlikçileri tarafından 'TIR'larla Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'da sokağa salındığı' iddiasını içeren eski paylaşımların sanki yeniymiş gibi sorumsuzca yeniden dolaşıma sokulduğu görülmektedir.Mevzubahis görüntülerin 2 ay öncesine ait olduğu açık kaynaklardan bilinmektedir. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinin internet sitesinden 26 Eylül 2022 tarihinde yapılan basın açıklamasında, görüntülerde yer alan düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'da yakalandığı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği duyurulmuştur. Buna karşın, hain saldırının ardından söz konusu görüntülerin yeniden dolaşıma alınmasının amacının ve niyetinin takdirini kamuoyunun vicdanına ve bilgisine sunuyoruz.""Bununla birlikte terör saldırısı sonrasındaki süreçlerde uluslararası yayın kuruluşlarıyla beraber siber alan işbirlikçileri tarafından da kamuoyuna Türkiye’ye ilişkin dezenformasyon ve yalan içerikler üretilerek, ülkemize zarar vermek için ortak noktada buluştukları anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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göç idaresi başkanlığı, göçmen, yasadışı göçmenler, terör, terör saldırısı