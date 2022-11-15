https://sputniknews.com.tr/20221115/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063437290.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün kapanışı 18.5970 liradan yapan dolar, 15 Kasım 2022 sabahında 18.60 bandının hemen altındaki hareketlerine devam ediyor. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T09:13+0300
2022-11-15T09:13+0300
2022-11-15T09:13+0300
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Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5941, satış fiyatı 18.6001 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL aynı dakikalarda 19.1507 lira alış fiyatı, 19.2362 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0319 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı 1770 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1060 liradan alıcı buluyor.Spot piyasada güncel altın satış fiyatları;Çeyrek altın 1743 lira,Yarım altın 3486 lira,Cumhuriyet altını 6951 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221114/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063402090.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dün kapanışı 18.5970 liradan yapan dolar, 15 Kasım 2022 sabahında 18.60 bandının hemen altındaki hareketlerine devam ediyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5941, satış fiyatı 18.6001 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL aynı dakikalarda 19.1507 lira alış fiyatı, 19.2362 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1.0319 seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının ons fiyatı 1770 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1060 liradan alıcı buluyor.
Spot piyasada güncel altın satış fiyatları;
Cumhuriyet altını 6951 liradan el değiştiriyor.