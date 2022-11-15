https://sputniknews.com.tr/20221115/diyarbakirda-milli-mac-oncesi-renkli-goruntuler-iskoc-turistler-ve-xale-kemal-karsilasmasi-1063452822.html

Diyarbakır'da milli maç öncesi renkli görüntüler: İskoç turistler ve Xale Kemal karşılaşması

Diyarbakır'da milli maç öncesi renkli görüntüler: İskoç turistler ve Xale Kemal karşılaşması

Yarın A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapacak olan Diyarbakır yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Geleneksel kıyafetleri ile... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T15:28+0300

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multimedya

diyarbakır

iskoçya

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A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapacak Diyarbakır'da, Türkiye-İskoçya karşılaşması yarın oynanacak. Maçtan öncesi kentte büyük bir hareketlilik hakim. Maç için kentteki oteller büyük oranda doldu. A Milli Futbol Takımı'yla hazırlık maçı oynayacak olan İskoçya Milli Takım'ı da bugün kente geldi. Özel uçakla Diyarbakır Havalimanı'na ulaşan kafile, burada güvenlik önlemleri altında otobüse bindi. Maçtan bir gün önce kente gelen kafile, konaklamak üzere Kayapınar ilçesinde bulunan bir otele geçti. Otel çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

diyarbakır

iskoçya

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Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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diyarbakır, iskoçya, фото