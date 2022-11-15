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Diyarbakır'da milli maç öncesi renkli görüntüler: İskoç turistler ve Xale Kemal karşılaşması
Diyarbakır'da milli maç öncesi renkli görüntüler: İskoç turistler ve Xale Kemal karşılaşması
Yarın A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapacak olan Diyarbakır yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Geleneksel kıyafetleri ile... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T15:28+0300
2022-11-15T15:28+0300
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A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapacak Diyarbakır'da, Türkiye-İskoçya karşılaşması yarın oynanacak. Maçtan öncesi kentte büyük bir hareketlilik hakim. Maç için kentteki oteller büyük oranda doldu. A Milli Futbol Takımı'yla hazırlık maçı oynayacak olan İskoçya Milli Takım'ı da bugün kente geldi. Özel uçakla Diyarbakır Havalimanı'na ulaşan kafile, burada güvenlik önlemleri altında otobüse bindi. Maçtan bir gün önce kente gelen kafile, konaklamak üzere Kayapınar ilçesinde bulunan bir otele geçti. Otel çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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Sertaç Kayar
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diyarbakır, iskoçya, фото
diyarbakır, iskoçya, фото

Diyarbakır'da milli maç öncesi renkli görüntüler: İskoç turistler ve Xale Kemal karşılaşması

15:28 15.11.2022
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Özel
Yarın A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapacak olan Diyarbakır yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Geleneksel kıyafetleri ile kente gelen İskoç turistler ile geleneksel ve renkli elbiseleriyle tanınan Diyarbakırlı fenomen Xale Kemal’in karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu.
A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapacak Diyarbakır'da, Türkiye-İskoçya karşılaşması yarın oynanacak.
Maçtan öncesi kentte büyük bir hareketlilik hakim. Maç için kentteki oteller büyük oranda doldu. A Milli Futbol Takımı'yla hazırlık maçı oynayacak olan İskoçya Milli Takım'ı da bugün kente geldi. Özel uçakla Diyarbakır Havalimanı'na ulaşan kafile, burada güvenlik önlemleri altında otobüse bindi. Maçtan bir gün önce kente gelen kafile, konaklamak üzere Kayapınar ilçesinde bulunan bir otele geçti. Otel çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
© Sputnik / Sertaç KayarSur İlçesi’ndeki tarihi mekanlar, maç için gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.
Diyarbakır'da, milli maç öncesi renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
1/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Sur İlçesi’ndeki tarihi mekanlar, maç için gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.
© Sputnik / Sertaç KayarMaçı izlemek için gelen İskoçlar Diyarbakırlılar tarafından ilgiyle karşılandı.
Diyarbakır'da, milli maç öncesi renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
2/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Maçı izlemek için gelen İskoçlar Diyarbakırlılar tarafından ilgiyle karşılandı.
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakırlıların yoğun ilgisi ile karşılaşan İskoç turistler vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Diyarbakır'da, milli maç öncesi renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
3/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Diyarbakırlıların yoğun ilgisi ile karşılaşan İskoç turistler vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır’ın halay fenomeni olarak bilinen Xale Kemal isimli Kemal Tosun ile karşılaşan İskoç turistler uzun süre giydikleri kıyafetler üzerine sohbet etti.
Diyarbakır'da, milli maç öncesi renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
4/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Diyarbakır’ın halay fenomeni olarak bilinen Xale Kemal isimli Kemal Tosun ile karşılaşan İskoç turistler uzun süre giydikleri kıyafetler üzerine sohbet etti.
© Sputnik / Sertaç KayarXale Kemal, renkli poşusu, şalvarı, kırk düğmeli yeleği, şapkası, tespihi, parmağındaki yüzükleri ile İskoç turistlerin ilgisini çekti.
Diyarbakır'da, milli maç öncesi renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
5/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Xale Kemal, renkli poşusu, şalvarı, kırk düğmeli yeleği, şapkası, tespihi, parmağındaki yüzükleri ile İskoç turistlerin ilgisini çekti.
© Sputnik / Sertaç Kayarİskoç turistler ve Xale Kemal geleneksel elbiseler üzerine tercüman aracılığıyla bir süre sohbet etti.
Diyarbakır'da, milli maç öncesi renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
6/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
İskoç turistler ve Xale Kemal geleneksel elbiseler üzerine tercüman aracılığıyla bir süre sohbet etti.
© Sputnik / Sertaç KayarTarihi Ulu Cami’yi ziyaret eden İskoçlar, burada da vatandaşların yoğun ilgisini gördü.
Diyarbakır'da, milli maç öncesi renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
7/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Tarihi Ulu Cami’yi ziyaret eden İskoçlar, burada da vatandaşların yoğun ilgisini gördü.
© Sputnik / Sertaç KayarVatandaşlar turistlerle fotoğraf çekmek için birbiriyle yarıştı.
Diyarbakır'da, milli maç öncesi renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
8/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Vatandaşlar turistlerle fotoğraf çekmek için birbiriyle yarıştı.
© Sputnik / Sertaç Kayar İskoç turistler gün boyu tarihi mekanları gezdi.
Diyarbakır'da, milli maç öncesi renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
9/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
İskoç turistler gün boyu tarihi mekanları gezdi.
© Sputnik / Sertaç KayarGeleneksel elbiseli İskoç turistler ile Diyarbakırlıların buluşmasında renkli görüntüler ortaya çıktı.
Diyarbakır'da, milli maç öncesi renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
10/10
© Sputnik / Sertaç Kayar
Geleneksel elbiseli İskoç turistler ile Diyarbakırlıların buluşmasında renkli görüntüler ortaya çıktı.
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