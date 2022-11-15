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Çin: Rusya'nın nükleer savaşın kabul edilemezliği konusundaki tutumu rasyonel
Çin: Rusya'nın nükleer savaşın kabul edilemezliği konusundaki tutumu rasyonel
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'nın nükleer savaşın kabul edilemezliği konusundaki tutumunun sorumlu ve rasyonel olduğunu söyledi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T21:08+0300
2022-11-15T21:08+0300
dünya
çin
wang yi
ukrayna
rusya
nükleer
nükleer savaş
nükleer silah
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G20 Zirvesi için bulundukları Endonezya’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile biraraya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin tarafının Rusya'nın nükleer savaşın kabul edilemezliği prensibine bağlılığını sorumlu ve rasyonel bir pozisyon olarak gördüğünü söyledi.Wang Yi, “Çin tarafı, Rus tarafının yakın zamandaki nükleer bir savaşın kabul edilemezliği prensibine bağlılığını teyit ettiği yönündeki beyanını önemli buluyor. Bu sorumlu ve rasyonel bir pozisyondur" ifadelerini kullandı.İki ülke dışişleri bakanlarının Ukrayna meselesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu görüşmede Wang Yi, Ukrayna krizinin çözümü konusunda Çin'in temel ilkelerinin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından önerilen hükümler olduğunu kaydetti.
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çin, wang yi, ukrayna, rusya, nükleer, nükleer savaş, nükleer silah
çin, wang yi, ukrayna, rusya, nükleer, nükleer savaş, nükleer silah

Çin: Rusya'nın nükleer savaşın kabul edilemezliği konusundaki tutumu rasyonel

21:08 15.11.2022
© REUTERS / CHINA DAILY Wang Yi
 Wang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© REUTERS / CHINA DAILY
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'nın nükleer savaşın kabul edilemezliği konusundaki tutumunun sorumlu ve rasyonel olduğunu söyledi.
G20 Zirvesi için bulundukları Endonezya’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile biraraya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin tarafının Rusya'nın nükleer savaşın kabul edilemezliği prensibine bağlılığını sorumlu ve rasyonel bir pozisyon olarak gördüğünü söyledi.
Wang Yi, “Çin tarafı, Rus tarafının yakın zamandaki nükleer bir savaşın kabul edilemezliği prensibine bağlılığını teyit ettiği yönündeki beyanını önemli buluyor. Bu sorumlu ve rasyonel bir pozisyondur" ifadelerini kullandı.
İki ülke dışişleri bakanlarının Ukrayna meselesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu görüşmede Wang Yi, Ukrayna krizinin çözümü konusunda Çin'in temel ilkelerinin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından önerilen hükümler olduğunu kaydetti.
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