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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221115/canli--si-ve-macrondan-ukraynada-ateskes-cagrisi-1063437242.html
CANLI | Şi ve Macron'dan Ukrayna'da ateşkes çağrısı
CANLI | Şi ve Macron'dan Ukrayna'da ateşkes çağrısı
15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T09:19+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye

CANLI | Şi ve Macron'dan Ukrayna'da ateşkes çağrısı

09:19 15.11.2022
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:17 15.11.2022
Şi ve Macron'dan Ukrayna'da ateşkes çağrısı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 zirvesi kapsamında Bali'de yaptıkları görüşmede Ukrayna'da ateşkes ve barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.
CCTV'nin aktardığına göre Şi, "Ateşkesi sağlamalı, savaşı durdurmalı ve barış görüşmelerine başlamalıyız" ifadelerini kullandı. Macron da Paris'in Pekin ile birlikte 'barışçıl küresel kalkınmayı teşvik etmeye' hazır olduğunu belirtti.
Çin'in Ukrayna konusundaki tutumunun değişmeyeceğini vurgulayan Şi, "Uluslararası toplum barış süreci için koşullar yaratmalı ve buna karşılık Pekin yapıcı çabalar göstermeye devam edecek" dedi.
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