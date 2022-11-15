CANLI | Şi ve Macron'dan Ukrayna'da ateşkes çağrısı

Şi ve Macron'dan Ukrayna'da ateşkes çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 zirvesi kapsamında Bali'de yaptıkları görüşmede Ukrayna'da ateşkes ve barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

CCTV'nin aktardığına göre Şi, "Ateşkesi sağlamalı, savaşı durdurmalı ve barış görüşmelerine başlamalıyız" ifadelerini kullandı. Macron da Paris'in Pekin ile birlikte 'barışçıl küresel kalkınmayı teşvik etmeye' hazır olduğunu belirtti.

Çin'in Ukrayna konusundaki tutumunun değişmeyeceğini vurgulayan Şi, "Uluslararası toplum barış süreci için koşullar yaratmalı ve buna karşılık Pekin yapıcı çabalar göstermeye devam edecek" dedi.