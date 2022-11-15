https://sputniknews.com.tr/20221115/butce-yilin-en-yuksek-acigini-verdi-1063449562.html
Bütçe yılın en yüksek açığını verdi
Bütçe yılın en yüksek açığını verdi
Merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 224 milyar 162 milyon lira, giderleri 307 milyar 416 milyon lira oldu. Bütçe, ekimde 83 milyar 254 milyon lira açık... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T14:26+0300
2022-11-15T14:26+0300
2022-11-15T14:26+0300
ekonomi
bütçe
açık
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 96,6 artarak 224 milyar 162 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 133,9 artışla 307 milyar 416 milyon liraya yükseldi.Faiz giderleri 61.1 milyar TL ile rekor kırdı.
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bütçe, açık
Bütçe yılın en yüksek açığını verdi
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Merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 224 milyar 162 milyon lira, giderleri 307 milyar 416 milyon lira oldu. Bütçe, ekimde 83 milyar 254 milyon lira açık verdi. Böylece bütçede yılın en yüksek açığını verildi. Faiz giderleri 61.1 milyar TL ile rekor kırdı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.
Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 96,6 artarak 224 milyar 162 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 133,9 artışla 307 milyar 416 milyon liraya yükseldi.
Faiz giderleri 61.1 milyar TL ile rekor kırdı.