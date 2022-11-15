https://sputniknews.com.tr/20221115/butce-yilin-en-yuksek-acigini-verdi-1063449562.html

Bütçe yılın en yüksek açığını verdi

Bütçe yılın en yüksek açığını verdi

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 224 milyar 162 milyon lira, giderleri 307 milyar 416 milyon lira oldu. Bütçe, ekimde 83 milyar 254 milyon lira açık... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T14:26+0300

2022-11-15T14:26+0300

2022-11-15T14:26+0300

ekonomi

bütçe

açık

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 96,6 artarak 224 milyar 162 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 133,9 artışla 307 milyar 416 milyon liraya yükseldi.Faiz giderleri 61.1 milyar TL ile rekor kırdı.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

bütçe, açık