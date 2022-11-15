https://sputniknews.com.tr/20221115/bursada-sahte-ickiden-3uncu-olum-11-kisi-yogun-bakimda-1063443772.html

Bursa'da sahte içkiden 3'üncü ölüm: 11 kişi yoğun bakımda

Bursa'da sahte içkiden 3'üncü ölüm: 11 kişi yoğun bakımda

Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, hastanede tedavi görenlerin sayısı 11' e yükseldi 15.11.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

bursa

sahte içki

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Şakir Çelik ve Erol Oktay'ın ardından bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.DHA'da yer alan habere göre hastanede tedavi görenlerin sayısının ise 11'e yükseldiği öğrenildi.

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