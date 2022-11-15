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Bursa'da sahte içkiden 3'üncü ölüm: 11 kişi yoğun bakımda
Bursa'da sahte içkiden 3'üncü ölüm: 11 kişi yoğun bakımda
Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, hastanede tedavi görenlerin sayısı 11' e yükseldi 15.11.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Şakir Çelik ve Erol Oktay'ın ardından bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.DHA'da yer alan habere göre hastanede tedavi görenlerin sayısının ise 11'e yükseldiği öğrenildi.
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bursa, sahte içki
bursa, sahte içki

Bursa'da sahte içkiden 3'üncü ölüm: 11 kişi yoğun bakımda

11:56 15.11.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-
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Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, hastanede tedavi görenlerin sayısı 11' e yükseldi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Şakir Çelik ve Erol Oktay'ın ardından bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
DHA'da yer alan habere göre hastanede tedavi görenlerin sayısının ise 11'e yükseldiği öğrenildi.
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