https://sputniknews.com.tr/20221115/bursada-sahte-ickiden-3uncu-olum-11-kisi-yogun-bakimda-1063443772.html
Bursa'da sahte içkiden 3'üncü ölüm: 11 kişi yoğun bakımda
Bursa'da sahte içkiden 3'üncü ölüm: 11 kişi yoğun bakımda
Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, hastanede tedavi görenlerin sayısı 11' e yükseldi 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T11:56+0300
2022-11-15T11:56+0300
2022-11-15T11:56+0300
yaşam
bursa
sahte içki
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Şakir Çelik ve Erol Oktay'ın ardından bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.DHA'da yer alan habere göre hastanede tedavi görenlerin sayısının ise 11'e yükseldiği öğrenildi.
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bursa, sahte içki
Bursa'da sahte içkiden 3'üncü ölüm: 11 kişi yoğun bakımda
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Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, hastanede tedavi görenlerin sayısı 11' e yükseldi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Şakir Çelik ve Erol Oktay'ın ardından bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
DHA'da yer alan habere göre hastanede tedavi görenlerin sayısının ise 11'e yükseldiği öğrenildi.