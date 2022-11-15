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https://sputniknews.com.tr/20221115/birlesmis-milletler-guvenlik-konseyi-bmgk-16-kasim-carsamba-gunu-ukrayna-icin-toplanacak-1063462683.html
BMGK, Ukrayna için toplanacak
BMGK, Ukrayna için toplanacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 16 Kasım Çarşamba günü Ukrayna için toplanacak. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
bmgk
ukrayna krizi
ukrayna
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BM’nin Çarşamba programında, “Ukrayna’da barış ve istikrarın korunması için toplantı” ifadesine yer verildi.
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bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bmgk, ukrayna krizi, ukrayna, rusya
bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bmgk, ukrayna krizi, ukrayna, rusya

BMGK, Ukrayna için toplanacak

21:10 15.11.2022 (güncellendi: 21:13 15.11.2022)
© REUTERS / CARLO ALLEGRIBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Ukrayna oylaması
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Ukrayna oylaması - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© REUTERS / CARLO ALLEGRI
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 16 Kasım Çarşamba günü Ukrayna için toplanacak.
BM’nin Çarşamba programında, “Ukrayna’da barış ve istikrarın korunması için toplantı” ifadesine yer verildi.
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