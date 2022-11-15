https://sputniknews.com.tr/20221115/birlesmis-milletler-guvenlik-konseyi-bmgk-16-kasim-carsamba-gunu-ukrayna-icin-toplanacak-1063462683.html
BMGK, Ukrayna için toplanacak
BMGK, Ukrayna için toplanacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 16 Kasım Çarşamba günü Ukrayna için toplanacak. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T21:10+0300
2022-11-15T21:10+0300
2022-11-15T21:13+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
bmgk
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/1054256546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dae7c665ce2f066d14b6abab1fe94a33.jpg
BM’nin Çarşamba programında, “Ukrayna’da barış ve istikrarın korunması için toplantı” ifadesine yer verildi.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/1054256546_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8b1fad278e6123248879f55275907f99.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bmgk, ukrayna krizi, ukrayna, rusya
bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bmgk, ukrayna krizi, ukrayna, rusya
BMGK, Ukrayna için toplanacak
21:10 15.11.2022 (güncellendi: 21:13 15.11.2022) Abone ol
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 16 Kasım Çarşamba günü Ukrayna için toplanacak.
BM’nin Çarşamba programında, “Ukrayna’da barış ve istikrarın korunması için toplantı” ifadesine yer verildi.