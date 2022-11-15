https://sputniknews.com.tr/20221115/basin-ilan-kurumu-internet-haber-sitelerinin-temsilcileriyle-gorusmelere-basladi-1063431898.html

Basın İlan Kurumu, internet haber sitelerinin temsilcileriyle görüşmelere başladı

Basın İlan Kurumu, internet haber sitelerinin temsilcileriyle görüşmelere başladı

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, "Önemli sayıda takipçisi olan internet haber sitelerini önemsiyor ve dikkate değer buluyoruz. Onlardan gelen talepleri de... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T01:46+0300

2022-11-15T01:46+0300

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türkiye

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cavit erkılınç

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Basın İlan Kurumu (BİK) yürütülen mevzuat çalışmaları kapsamında 1 Nisan 2023'ten itibaren resmi ilanların yayımlanmaya başlanacağı internet haber sitelerinin temsilcileriyle toplantılarına başladı.BİK'ten yapılan açıklamada, Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği başta olmak üzere, mevzuatın kanuna uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.BİK yasa çalışmalarına katkı sunduAçıklamada, geçen Eylül'de Bursa, İzmir, Konya, Ankara, Samsun, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Adana ve İstanbul'da bölge toplantıları düzenleyerek gazete sahipleri ve temsilcileri ile bir araya gelen BİK'in, sahada paylaştığı ve topladığı bilgilerle yasa çalışmalarına önemli katkı sunduğu kaydedildi.Açıklamada, 800'ü aşkın gazete temsilcisinden yazılı ve sözlü görüş alarak mevzuat hazırlama sürecinde değerlendiren ve kanun değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Afyonkarahisar'da müdürlerini toplayan BİK'in, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik öngören taslak çalışmayı yazılı hale getirdiği vurgulandı.Hafta boyunca toplantılar yapılacakİnternet haber sitelerinin süreli yayın sayılmaları ve 2023 yılı Nisan ayında ilk kez resmi ilan yayımlamaya başlayacak olmalarının, Kurumun sorumluluk alanını genişletirken internet haber sitelerine de maddi kaynak sağlanmasının önünü açtığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İnternet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını kazanmaları ise tıpkı gazete ve dergilerde olduğu gibi belirli kurallara tabi. Bu nedenle BİK, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğine son şeklini vermek üzere paydaş halkasına yeni eklenen internet haber siteleri ile bugünden başlamak üzere hafta boyunca art arda toplantılar gerçekleştirecek. BİK üst yönetimi, ilk olarak bugün yüksek tirajlı gazetelerin internet sitesi temsilcileri ile Genel Müdürlük binasında bir araya geldi. Toplantıda, internet haber sitesi temsilcilerinin sürece dair görüşleri dinlendi, mevzuatta yapılacak düzenlemelere ilişkin önerileri not edildi."İnternet haber sitelerinin temsilcileri ile buluşulacakAçıklamada, aynı heyetin daha sonra Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, İstanbul ve Kocaeli illerinde yayımlanan gazetelerin internet sitesi temsilcilerinin katılımıyla iki ayrı oturumda uzaktan erişim toplantıları gerçekleştirdiği dile getirilerek, şu bilgilere yer verildi:Açıklamada, toplantıların ardından Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin, tüm paydaşların görüşleri alınmış olarak ilgili taraflara sunulacağı ve alınan geri bildirimlerle nihai şekli verilen yönetmeliğin, yönetim kurulu teklifi olarak Şubat 2023'te BİK Genel Kurulu'na arz edileceği ve genel kurulda kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.'Gelen talepleri dinleyeceğiz'Açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220218/resmi-gazetede-yayimlandi-basin-ilan-kurumu-genel-kurulu-temsilciliklerine-atama-1053970561.html

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