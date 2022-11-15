https://sputniknews.com.tr/20221115/bakan-kurum-2030-icin-emisyon-azaltim-hedefimizi-yuzde-41e-yukseltiyoruz-1063461741.html

Bakan Kurum: 2030 için emisyon azaltım hedefimizi yüzde 41'e yükseltiyoruz

Bakan Kurum: 2030 için emisyon azaltım hedefimizi yüzde 41'e yükseltiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Bakanlar Toplantısı'nda Ulusal Katkı Beyanı'nda güncelleme yaptıklarını belirterek, emisyon... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T20:46+0300

2022-11-15T20:46+0300

2022-11-15T20:48+0300

dünya

murat kurum

iklim

emisyon

birleşmiş milletler (bm)

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Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) Üstü Düzey Bakanlar Toplantısı'nda Ulusal Katkı Beyanı'nı uluslararası kamuoyu ile paylaşmasının ardından canlı yayında alınan kararı açıkladı.Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen COP27 toplantısı dolayısıyla tüm ülkelerin iklim değişikliğine yönelik mücadele verdiklerini ve bu noktada aldıkları kararların paylaşıldığını ifade eden Kurum, konferansta 197 ülkeden 35 bin katılımcı bulunduğunu, Türkiye'yi temsil etmek için çeşitli sektörden temsilcilerle Mısır'a geldiklerini söyledi.Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele noktasında kararlı adımlar attığına, net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:Kurum, bu taahhütlerin tüm dünya ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.BM Bakanlar Konferansı'nda tüm dünyaya 2026 yılında yapılacak COP toplantısı için adaylık açıklamasında bulunduklarını vurgulayan Kurum, "Tüm dünyaya COP31 adaylığımızı ilan ettik ve BM Sekretaryasına resmi başvuruyu yapıyoruz. Daha önce Türkiye olarak pek çok konferansa ev sahipliği yaptık. Gerek insani konferanslara gerek COP toplantılarına ev sahipliği yapmış bir ülke olarak ki Türkiye'nin yeni yapacağı atılımları tüm dünya ile paylaşmak üzere 31'inci COP toplantısı için adaylığımızı açıkladık" şeklinde konuştu.COP27'de Türkiye'nin çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini anlatan Kurum, Sıfır Atık uygulaması, Sıfır Atık Mavi, eylem planlarını anlattıklarını sözlerine ekledi.

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Sputnik Türkiye

murat kurum, iklim, emisyon, birleşmiş milletler (bm)