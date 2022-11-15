https://sputniknews.com.tr/20221115/avrupa-birliginden-tunusa-100-milyon-euroluk-mali-destek-1063430038.html
Avrupa Birliği’nden Tunus’a 100 milyon euro'luk mali destek
Avrupa Birliği’nden Tunus’a 100 milyon euro'luk mali destek
Avrupa Birliği (AB) ile Tunus arasında 100 milyon euro'luk hibe anlaşma imzalandı. AB'nin mali desteğinin, salgın sürecinin Tunus ekonomisine verdiği zararın... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T00:13+0300
2022-11-15T00:13+0300
2022-11-15T00:13+0300
dünya
avrupa birliği
ab
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055333293_0:0:3281:1845_1920x0_80_0_0_32b3487111fa4f2e0411f4a2e170b5b4.jpg
Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, AB'nin mali desteğinin, salgın sürecinin Tunus ekonomisine verdiği zararın hafifletilmesinde kullanılacağı belirtildi.Açıklamada, Bakanlıkta düzenlenen törende 100 milyon euro'luk hibe anlaşmasını taraflar adına Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Said ile AB Tunus Büyükelçisi Marcus Cornaro'nun imzaladığı ifade edildi.Anlaşma kapsamında ilerleyen günlerde ilk etapta 40 milyon avronun, 2023'ün ilk aylarında ise 60 milyon euro'nun teslim edileceği kaydedildi.
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055333293_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_6555bc1e856f875ec0951d8d373f8f8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa birliği, ab
Avrupa Birliği’nden Tunus’a 100 milyon euro'luk mali destek
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) ile Tunus arasında 100 milyon euro'luk hibe anlaşma imzalandı. AB'nin mali desteğinin, salgın sürecinin Tunus ekonomisine verdiği zararın hafifletilmesinde kullanılacağı belirtildi.
Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, AB'nin mali desteğinin, salgın sürecinin Tunus ekonomisine verdiği zararın hafifletilmesinde kullanılacağı belirtildi.
Açıklamada, Bakanlıkta düzenlenen törende 100 milyon euro'luk hibe anlaşmasını taraflar adına Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Said ile AB Tunus Büyükelçisi Marcus Cornaro'nun imzaladığı ifade edildi.
Anlaşma kapsamında ilerleyen günlerde ilk etapta 40 milyon avronun, 2023'ün ilk aylarında ise 60 milyon euro'nun teslim edileceği kaydedildi.