https://sputniknews.com.tr/20221115/avrupa-birliginden-tunusa-100-milyon-euroluk-mali-destek-1063430038.html

Avrupa Birliği’nden Tunus’a 100 milyon euro'luk mali destek

Avrupa Birliği’nden Tunus’a 100 milyon euro'luk mali destek

Avrupa Birliği (AB) ile Tunus arasında 100 milyon euro'luk hibe anlaşma imzalandı. AB'nin mali desteğinin, salgın sürecinin Tunus ekonomisine verdiği zararın... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T00:13+0300

2022-11-15T00:13+0300

2022-11-15T00:13+0300

dünya

avrupa birliği

ab

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055333293_0:0:3281:1845_1920x0_80_0_0_32b3487111fa4f2e0411f4a2e170b5b4.jpg

Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, AB'nin mali desteğinin, salgın sürecinin Tunus ekonomisine verdiği zararın hafifletilmesinde kullanılacağı belirtildi.Açıklamada, Bakanlıkta düzenlenen törende 100 milyon euro'luk hibe anlaşmasını taraflar adına Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Said ile AB Tunus Büyükelçisi Marcus Cornaro'nun imzaladığı ifade edildi.Anlaşma kapsamında ilerleyen günlerde ilk etapta 40 milyon avronun, 2023'ün ilk aylarında ise 60 milyon euro'nun teslim edileceği kaydedildi.

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, ab