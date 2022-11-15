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Avrupa Birliği’nden Tunus’a 100 milyon euro'luk mali destek
Avrupa Birliği’nden Tunus’a 100 milyon euro'luk mali destek
Avrupa Birliği (AB) ile Tunus arasında 100 milyon euro'luk hibe anlaşma imzalandı. AB'nin mali desteğinin, salgın sürecinin Tunus ekonomisine verdiği zararın... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
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Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, AB'nin mali desteğinin, salgın sürecinin Tunus ekonomisine verdiği zararın hafifletilmesinde kullanılacağı belirtildi.Açıklamada, Bakanlıkta düzenlenen törende 100 milyon euro'luk hibe anlaşmasını taraflar adına Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Said ile AB Tunus Büyükelçisi Marcus Cornaro'nun imzaladığı ifade edildi.Anlaşma kapsamında ilerleyen günlerde ilk etapta 40 milyon avronun, 2023'ün ilk aylarında ise 60 milyon euro'nun teslim edileceği kaydedildi.
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avrupa birliği, ab

Avrupa Birliği’nden Tunus’a 100 milyon euro'luk mali destek

00:13 15.11.2022
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği - AB
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© REUTERS / Yves Herman
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Avrupa Birliği (AB) ile Tunus arasında 100 milyon euro'luk hibe anlaşma imzalandı. AB'nin mali desteğinin, salgın sürecinin Tunus ekonomisine verdiği zararın hafifletilmesinde kullanılacağı belirtildi.
Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, AB'nin mali desteğinin, salgın sürecinin Tunus ekonomisine verdiği zararın hafifletilmesinde kullanılacağı belirtildi.
Açıklamada, Bakanlıkta düzenlenen törende 100 milyon euro'luk hibe anlaşmasını taraflar adına Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Said ile AB Tunus Büyükelçisi Marcus Cornaro'nun imzaladığı ifade edildi.
Anlaşma kapsamında ilerleyen günlerde ilk etapta 40 milyon avronun, 2023'ün ilk aylarında ise 60 milyon euro'nun teslim edileceği kaydedildi.
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