https://sputniknews.com.tr/20221115/anahtarini-unuttugu-dairesine-catidan-halatla-sarkti-bas-asagi-asili-kaldi-1063438367.html

Anahtarını unuttuğu dairesine çatıdan halatla sarktı, baş aşağı asılı kaldı

Anahtarını unuttuğu dairesine çatıdan halatla sarktı, baş aşağı asılı kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anahtarını içeride unuttuğu 4 katlı binanın 1’inci kattaki dairesine çatıdan sarkarak girmeye çalışan İbrahim Çelikdemir, bir... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T09:44+0300

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İskenderun ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde oturan 72 yaşındaki İbrahim Çelikdemir, dışarı çıkarken 1’inci kattaki dairesinin anahtarını içeride unuttu. Çelikdemir eve giremeyince 4 katlı binanın çatısına çıktı. Halatın bir ucunu sabit bir yere, diğer ucunu da bacağına bağlayan İbrahim Çelikdemir, aşağı sarktı. Dairesinin penceresine kadar inen Çelikdemir, tutunarak indiği halat kısa kaldı. Çelikdemir, bir süre sonra yorulup elini bırakınca, bacağından halatta asılı kaldı.İbrahim Çelikdemir'in yardım çağrılarını duyan komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kapısın açtığı İbrahim Çelikdemir’in dairesine girdi. Ekipler, ardından da Çelikdemir’i kurtarıp, pencereden içeri aldı. Halat bağladığı bacağı moraran İbrahim Çelikdemir, hastaneye götürüldü.

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