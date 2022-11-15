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Anahtarını unuttuğu dairesine çatıdan halatla sarktı, baş aşağı asılı kaldı
Anahtarını unuttuğu dairesine çatıdan halatla sarktı, baş aşağı asılı kaldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde anahtarını içeride unuttuğu 4 katlı binanın 1’inci kattaki dairesine çatıdan sarkarak girmeye çalışan İbrahim Çelikdemir, bir... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T09:44+0300
2022-11-15T09:48+0300
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İskenderun ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde oturan 72 yaşındaki İbrahim Çelikdemir, dışarı çıkarken 1’inci kattaki dairesinin anahtarını içeride unuttu. Çelikdemir eve giremeyince 4 katlı binanın çatısına çıktı. Halatın bir ucunu sabit bir yere, diğer ucunu da bacağına bağlayan İbrahim Çelikdemir, aşağı sarktı. Dairesinin penceresine kadar inen Çelikdemir, tutunarak indiği halat kısa kaldı. Çelikdemir, bir süre sonra yorulup elini bırakınca, bacağından halatta asılı kaldı.İbrahim Çelikdemir'in yardım çağrılarını duyan komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kapısın açtığı İbrahim Çelikdemir’in dairesine girdi. Ekipler, ardından da Çelikdemir’i kurtarıp, pencereden içeri aldı. Halat bağladığı bacağı moraran İbrahim Çelikdemir, hastaneye götürüldü.
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türkiye, hatay, anahtar
türkiye, hatay, anahtar

Anahtarını unuttuğu dairesine çatıdan halatla sarktı, baş aşağı asılı kaldı

09:44 15.11.2022 (güncellendi: 09:48 15.11.2022)
© DHAAnahtarını unuttuğu dairesine çatıdan halatla sarktı, asılı kaldı
Anahtarını unuttuğu dairesine çatıdan halatla sarktı, asılı kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© DHA
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde anahtarını içeride unuttuğu 4 katlı binanın 1’inci kattaki dairesine çatıdan sarkarak girmeye çalışan İbrahim Çelikdemir, bir ucunu bacağına bağladığı halat kısa kalınca asılı kaldı. Çelikdemir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
İskenderun ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde oturan 72 yaşındaki İbrahim Çelikdemir, dışarı çıkarken 1’inci kattaki dairesinin anahtarını içeride unuttu. Çelikdemir eve giremeyince 4 katlı binanın çatısına çıktı. Halatın bir ucunu sabit bir yere, diğer ucunu da bacağına bağlayan İbrahim Çelikdemir, aşağı sarktı. Dairesinin penceresine kadar inen Çelikdemir, tutunarak indiği halat kısa kaldı. Çelikdemir, bir süre sonra yorulup elini bırakınca, bacağından halatta asılı kaldı.
İbrahim Çelikdemir'in yardım çağrılarını duyan komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kapısın açtığı İbrahim Çelikdemir’in dairesine girdi. Ekipler, ardından da Çelikdemir’i kurtarıp, pencereden içeri aldı. Halat bağladığı bacağı moraran İbrahim Çelikdemir, hastaneye götürüldü.
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