https://sputniknews.com.tr/20221115/alti-parti-ortak-metinde-anlasti-kamu-harcamalari-azalacak-kamuda-cifte-maasa-son-verilecek-1063458113.html

Altı parti ortak metinde anlaştı: Kamu harcamaları azalacak, kamuda çifte maaşa son verilecek

Altı parti ortak metinde anlaştı: Kamu harcamaları azalacak, kamuda çifte maaşa son verilecek

Altı Parti’nin kurmayları ortak politika belgesi üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. 9 Ana başlığın 4’ü üzerinde anlaşan parti kurmayları çalışmalarına devam... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T18:15+0300

2022-11-15T18:15+0300

2022-11-15T18:15+0300

politika

6'lı masa

chp

deva partisi

gelecek partisi

demokrat parti (dp)

iyi parti

saadet partisi

güçlendirilmiş parlamenter sistem

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Altı partinin ortak politika belgesi hazırlamak için kurduğu çalışma grubu çalışmalarını sürdürüyor. Seçim beyannamesi niteliği taşıyacak olan ortak metnin 9 ana başlık 60 alt başlıktan oluşacak. Komisyon ilk 4 başlık konusunda çalışmalarını tamamladı.Çalışma grubunun üzerinde duracağı 9 ana başlık, hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik, savunma olarak belirlenmişti.Bu ana başlıklarla ilgili olarak altı partiden her biri kendi çalışmalarını tamamladı. Partiler bu 9 ana başlığa ilişkin kendi çözüm önerilerini içeren metinler tek bir metin haline dönüştürülüyor. Partilerin üzerinden oy birliği ile anlaştığı maddeler beyaz, üzerinden müzakere yapılacak maddeler sarı, en az bir üyenin itiraz ettiği maddeler ise kırmız ile işaretleniyor. Sarı ve kırmızı ile işaretli başlıklar çalışmanın sonunda yeniden ele alınacak. Uzlaşma olmaz ise bu konuda son sözü genel başkanlar söyleyecek.Çakarlı araç kullanımına sınırlamaAltılı partinin seçim beyannamesi özelliği taşıyacak olan metin parti genel başkanları tarafından onaylanarak kamuoyuna açıklanacak. Çalışma başlıkları arasında uzlaşılan konular arasında kamuda israfa son vereme, tüm gereksiz harcamalara son verme, temsil ağırlama harcamaları yarı yarıya azaltılması, Cumhurbaşkanı kullanımında olan saraylar, köşker ve yalıların kullanımına son verilmesi, kamu personelinin birden fazla yerden maaş almasının engellenmesi, araç tahsisi, makam odalarının kullanımı, çakarlı araba kullanımın kısıtlanması gibi başlıklar yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221114/6li-masadan-toplanti-sonrasi-ortak-aciklama-1063421480.html

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Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

6'lı masa, chp, deva partisi, gelecek partisi, demokrat parti (dp), iyi parti, saadet partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem