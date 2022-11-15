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Adana’da PKK/YPG operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
Adana’da PKK/YPG operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
Adana’da PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişiyi yakalamaya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T07:04+0300
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pkk
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terör operasyonu
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG adına faaliyette bulunan ve ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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adana, pkk, pkk/ypg, ypg, terör operasyonu
adana, pkk, pkk/ypg, ypg, terör operasyonu

Adana’da PKK/YPG operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

07:04 15.11.2022 (güncellendi: 07:05 15.11.2022)
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYEAdana’da PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişiyi yakalamaya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana’da PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişiyi yakalamaya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE
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Adana’da PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişiyi yakalamaya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG adına faaliyette bulunan ve ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Şafak vakti söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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