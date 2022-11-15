https://sputniknews.com.tr/20221115/adalet-bakani-bozdag-avrupa-konseyi-bakanlar-komitesi-turkiyeye-karsi-tavirli-davraniyor-1063464223.html
Adalet Bakanı Bozdağ: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’ye karşı tavırlı davranıyor
Adalet Bakanı Bozdağ: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’ye karşı tavırlı davranıyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’ye karşı tavırlı davranıyor" dedi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T22:13+0300
2022-11-15T22:13+0300
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türkiye
bekir bozdağ
adalet
adalet bakanlığı
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları söyledi:"Adalet bakanının yargıya emir verme yetkisi vardı, biz kaldırdık. Benim herhangi bir konuda soruşturma başlatın ya da kovuşturma için iddianame hazırlayın demek gibi bir yetkim yok. Hiç kimse yargıya emir ve telkin veremez.Amerika’da birileri bu raporu yayınlıyor. Sponsorlarına baktığınızda birçok şirket ve firma var. Sponsora göre karar yazıyorlar. Bu rapor güvenilir bir rapor değil.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’ye karşı tavırlı davranıyor."FETÖ'ye ilişkin 2011 yılında yaptığı övgü ve destek açıklamalarına ilişkin de konuşan Bozdağ, "O sözler o dönemde söylenmiş sözler. Keşke söylememiş olsaydım" dedi.Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanlığı dönemine ilişkin bir anısını da anlatan Bakan, "Ahmet Necdet Sezer, eşim başörtülü diye beni davet etmedi. Benim eşimin başörtülü olduğunu nereden biliyordu? Eşinin başı açık olanları davet etti" ifadelerini kullandı.
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bekir bozdağ, adalet, adalet bakanlığı
bekir bozdağ, adalet, adalet bakanlığı
Adalet Bakanı Bozdağ: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’ye karşı tavırlı davranıyor
22:13 15.11.2022 (güncellendi: 22:20 15.11.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’ye karşı tavırlı davranıyor" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Komisyonda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları söyledi:
"Adalet bakanının yargıya emir verme yetkisi vardı, biz kaldırdık. Benim herhangi bir konuda soruşturma başlatın ya da kovuşturma için iddianame hazırlayın demek gibi bir yetkim yok. Hiç kimse yargıya emir ve telkin veremez.
Amerika’da birileri bu raporu yayınlıyor. Sponsorlarına baktığınızda birçok şirket ve firma var. Sponsora göre karar yazıyorlar. Bu rapor güvenilir bir rapor değil.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’ye karşı tavırlı davranıyor."
FETÖ'ye ilişkin 2011 yılında yaptığı övgü ve destek açıklamalarına ilişkin de konuşan Bozdağ, "O sözler o dönemde söylenmiş sözler. Keşke söylememiş olsaydım" dedi.
Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanlığı dönemine ilişkin bir anısını da anlatan Bakan, "Ahmet Necdet Sezer, eşim başörtülü diye beni davet etmedi. Benim eşimin başörtülü olduğunu nereden biliyordu? Eşinin başı açık olanları davet etti" ifadelerini kullandı.