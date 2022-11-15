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https://sputniknews.com.tr/20221115/6-ocak-sorusturma-komitesi-trump-ifade-vermeyi-reddetti-1063434147.html
6 Ocak Soruşturma Komitesi: Trump ifade vermeyi reddetti
6 Ocak Soruşturma Komitesi: Trump ifade vermeyi reddetti
ABD’de 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınıyla ilgili Temsilciler Meclisinde kurulan 6 Ocak Soruşturma Komitesi, eski Başkan Donald Trump’ın ifade vermeyi... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T05:21+0300
2022-11-15T05:21+0300
dünya
abd
donald trump
mahkeme
soruşturma
ifade
kongre baskını
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6 Ocak Komitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Eski Başkan Trump, Seçilmiş Komitenin, ifade vermesi için gelmesini gerektiren mahkeme celbine uymayı reddetti. Avukatları, ifade verme konusunda herhangi bir anlaşma yapma girişiminde bulunmadı” denildi.Trump’ın, 2020 başkanlık seçimlerini bozmak ve yetki devrini engellemek için plan yaptığı savunulan açıklamada, “O, Amerikan halkına cevap vermekle yükümlüdür. Komite, bu davada sonraki adımları ve eski Başkan'ın itaatsizliğini değerlendirecektir” ifadeleri kullanıldı.Komite, Trump'ı mahkeme celbiyle ifadeye çağırmıştıABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi, 13 Ekim'deki oturumunda, eski Başkan Donald Trump hakkında, Kongre baskını konusunda ifade vermesi için celp çıkarmıştı.Komite, Trump'ın avukatlarından, 14 Kasım'a kadar eski Başkan'ın yeminli ifadesiyle, Kongre üyeleri ve aşırılık yanlısı gruplar arasındaki kişisel iletişimler de dahil olmak üzere bir dizi ilgili belge talebinde bulunmuştu.Trump ise 12 Kasım’da avukatları aracılığıyla, Komitenin mahkeme celbini engellemek için federal mahkemeye başvurmuştu.Başvuru dilekçesinde, "Trump, ABD'nin eski Başkanı olarak, Kongre önünde ifade vermeye zorlanmak konusunda mutlak dokunulmazlığa sahiptir. Trump'a verilen mahkeme celbi, yürütme organına haksız yere izinsiz müdahale kapsamında, geçersiz, yasa dışı ve uygulanamaz olarak değerlendirilmelidir" ifadeleri yer almıştı.Kongredeki komitelerin ifade çağrısına icabet etmemek suç sayılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221112/trump-6-ocak-sorusturma-komitesinin-mahkeme-celbini-engellemek-icin-dava-acti-1063354822.html
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abd, donald trump, mahkeme, soruşturma, ifade, kongre baskını
abd, donald trump, mahkeme, soruşturma, ifade, kongre baskını

6 Ocak Soruşturma Komitesi: Trump ifade vermeyi reddetti

05:21 15.11.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELLDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELL
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ABD’de 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınıyla ilgili Temsilciler Meclisinde kurulan 6 Ocak Soruşturma Komitesi, eski Başkan Donald Trump’ın ifade vermeyi reddettiğini belirtti.
6 Ocak Komitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Eski Başkan Trump, Seçilmiş Komitenin, ifade vermesi için gelmesini gerektiren mahkeme celbine uymayı reddetti. Avukatları, ifade verme konusunda herhangi bir anlaşma yapma girişiminde bulunmadı” denildi.
Trump’ın, 2020 başkanlık seçimlerini bozmak ve yetki devrini engellemek için plan yaptığı savunulan açıklamada, “O, Amerikan halkına cevap vermekle yükümlüdür. Komite, bu davada sonraki adımları ve eski Başkan'ın itaatsizliğini değerlendirecektir” ifadeleri kullanıldı.

Komite, Trump'ı mahkeme celbiyle ifadeye çağırmıştı

ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi, 13 Ekim'deki oturumunda, eski Başkan Donald Trump hakkında, Kongre baskını konusunda ifade vermesi için celp çıkarmıştı.
Komite, Trump'ın avukatlarından, 14 Kasım'a kadar eski Başkan'ın yeminli ifadesiyle, Kongre üyeleri ve aşırılık yanlısı gruplar arasındaki kişisel iletişimler de dahil olmak üzere bir dizi ilgili belge talebinde bulunmuştu.
Trump ise 12 Kasım’da avukatları aracılığıyla, Komitenin mahkeme celbini engellemek için federal mahkemeye başvurmuştu.
Başvuru dilekçesinde, "Trump, ABD'nin eski Başkanı olarak, Kongre önünde ifade vermeye zorlanmak konusunda mutlak dokunulmazlığa sahiptir. Trump'a verilen mahkeme celbi, yürütme organına haksız yere izinsiz müdahale kapsamında, geçersiz, yasa dışı ve uygulanamaz olarak değerlendirilmelidir" ifadeleri yer almıştı.
Kongredeki komitelerin ifade çağrısına icabet etmemek suç sayılıyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
DÜNYA
Trump, 6 Ocak Soruşturma Komitesi'nin mahkeme celbini engellemek için dava açtı
12 Kasım, 12:38
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