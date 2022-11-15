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12 Dev Adam 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi
12 Dev Adam 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'ın Belçika'yı... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T01:21+0300
2022-11-15T01:21+0300
spor
türkiye
sırbistan
basketbol
fiba
dünya kupası
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Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenildi.Bu sonuçla milliler, takımların ilk aşamada yaşadığı galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8. maçta beşinci kez kaybetti. Sırbistan ise beşinci galibiyetini elde etti.Karşılaşmaya hızlı başlayan A Milli Takım, Kenan Sipahi'nin 3. dakikada kaydettiği üç sayılık basketle 10-4 öne geçti. Jovic, Guduric ve Ristic ile organize hücumlarla karşılık vererek üstünlüğü ele geçiren Sırbistan, ilk periyodu 24-21 önde bitirdi.A Milli Takım, 13. dakikada Şehmus Hazer'in sayılarıyla skoru 26-26 olarak eşitledi. Daha sonra milli takımın yaptığı basit top kayıpları sonucunda üstünlüğü lehine çeviren Sırbistan, soyunma odasına 37-34 önde gitti.Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan ay-yıldızlı takım, Ercan Osmani ve Onuralp Bitim ile bulduğu basketlerle 26. dakikada 46-45 öne geçti. Çekişmeli geçen maçın son çeyreğine 54-54 beraberlikle girildi.Son çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, A Milli Takım 35. dakikada Wilbekin'in kaydettiği üç sayılık basketle 70-66 öne geçti. Ristic, Guduric ve Dobric ile 7-0'lık seri yakalayan Sırbistan, 37. dakikada skoru 73-70 yaptı. Sırbistan son dakikaya 77-76 önde girerken, iki takım da yaptığı birer hücumdan eli boş döndü. A Milli Takım'da bitime 12.8 saniye kala yaptığı hücumda Wilbekin'in pota altında atışı isabetli olmadı ve ay-yıldızlı takım, salondan 77-76 mağlup ayrıldı.Karşılaşma öncesinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.8 maçta 5 mağlubiyetTürkiye, takımların ilk turdaki galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8. maçta beşinci kez sahadan mağlup ayrıldı.I Grubu dördüncü maçında Yunanistan ise Belçika'yı 72-70 deplasmanda yenerek galibiyet sayısını beşe çıkardı.Yunanistan'a her iki maçta da 72-71 ve 76-67 yenilen milli takım, Sırbistan maçlarını ise 79-72 ve 77-76'lık skorlarla kaybetti.FIBA 2023 Dünya Kupası katılabilmek için A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın I Grubu'nda ilk 3 içinde yer alması gerekiyordu.Grupta 7 galibiyeti bulunan Letonya, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden takımlar arasında yer aldı. İkili averajda Sırbistan ve Yunanistan'ın gerisinde kalan A Milli Takım ise grup mücadelesinin bitimine 2 maç kala dünya kupasına gitme şansını kaybetti.Yunanistan da kupaya katılmayı garantilerken, I Grubu'ndan organizasyona katılacak üçüncü takım ise Sırbistan ve Belçika'nın alacağı sonuçlara göre belli olacak.Türkiye, grubundaki son iki maçında Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20221111/turkiye-belcikaya-fark-atti-1063341623.html
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türkiye, sırbistan, basketbol, fiba, dünya kupası
türkiye, sırbistan, basketbol, fiba, dünya kupası

12 Dev Adam 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi

01:21 15.11.2022
© AAFIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'ın Belçika'yı mağlup etmesiyle FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'ın Belçika'yı mağlup etmesiyle FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AA
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FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'ın Belçika'yı mağlup etmesiyle FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenildi.
Bu sonuçla milliler, takımların ilk aşamada yaşadığı galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8. maçta beşinci kez kaybetti. Sırbistan ise beşinci galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan A Milli Takım, Kenan Sipahi'nin 3. dakikada kaydettiği üç sayılık basketle 10-4 öne geçti. Jovic, Guduric ve Ristic ile organize hücumlarla karşılık vererek üstünlüğü ele geçiren Sırbistan, ilk periyodu 24-21 önde bitirdi.
A Milli Takım, 13. dakikada Şehmus Hazer'in sayılarıyla skoru 26-26 olarak eşitledi. Daha sonra milli takımın yaptığı basit top kayıpları sonucunda üstünlüğü lehine çeviren Sırbistan, soyunma odasına 37-34 önde gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan ay-yıldızlı takım, Ercan Osmani ve Onuralp Bitim ile bulduğu basketlerle 26. dakikada 46-45 öne geçti. Çekişmeli geçen maçın son çeyreğine 54-54 beraberlikle girildi.
Son çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, A Milli Takım 35. dakikada Wilbekin'in kaydettiği üç sayılık basketle 70-66 öne geçti. Ristic, Guduric ve Dobric ile 7-0'lık seri yakalayan Sırbistan, 37. dakikada skoru 73-70 yaptı. Sırbistan son dakikaya 77-76 önde girerken, iki takım da yaptığı birer hücumdan eli boş döndü. A Milli Takım'da bitime 12.8 saniye kala yaptığı hücumda Wilbekin'in pota altında atışı isabetli olmadı ve ay-yıldızlı takım, salondan 77-76 mağlup ayrıldı.
Karşılaşma öncesinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

8 maçta 5 mağlubiyet

Türkiye, takımların ilk turdaki galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8. maçta beşinci kez sahadan mağlup ayrıldı.
I Grubu dördüncü maçında Yunanistan ise Belçika'yı 72-70 deplasmanda yenerek galibiyet sayısını beşe çıkardı.
Yunanistan'a her iki maçta da 72-71 ve 76-67 yenilen milli takım, Sırbistan maçlarını ise 79-72 ve 77-76'lık skorlarla kaybetti.
FIBA 2023 Dünya Kupası katılabilmek için A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın I Grubu'nda ilk 3 içinde yer alması gerekiyordu.
Grupta 7 galibiyeti bulunan Letonya, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden takımlar arasında yer aldı. İkili averajda Sırbistan ve Yunanistan'ın gerisinde kalan A Milli Takım ise grup mücadelesinin bitimine 2 maç kala dünya kupasına gitme şansını kaybetti.
Yunanistan da kupaya katılmayı garantilerken, I Grubu'ndan organizasyona katılacak üçüncü takım ise Sırbistan ve Belçika'nın alacağı sonuçlara göre belli olacak.
Türkiye, grubundaki son iki maçında Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
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Türkiye, Belçika'ya fark attı
11 Kasım, 23:21
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