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10 yaşındaki karting yarışçısı İskender Zülfikari, WSK Final Kupası'nı kazandı
10 yaşındaki karting yarışçısı İskender Zülfikari, WSK Final Kupası'nı kazandı
WSK Final Kupası'nda yarışan karting sporcusu İskender Zülfikari, minikler kategorisinde şampiyon oldu. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
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yarış, фото, kupa
yarış, фото, kupa

10 yaşındaki karting yarışçısı İskender Zülfikari, WSK Final Kupası'nı kazandı

11:55 15.11.2022 (güncellendi: 12:02 15.11.2022)
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WSK Final Kupası'nda yarışan karting sporcusu İskender Zülfikari, minikler kategorisinde şampiyon oldu.
© AATürkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, bu sezon IAME İtalya Serisi ve WSK Açık Kupası'nı kazanan 10 yaşındaki İskender, başarılarına bir yenisini ekledi.
10 yaşındaki karting yarışçısı İskender Zülfikari WSK Final Kupası'nı kazandı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, bu sezon IAME İtalya Serisi ve WSK Açık Kupası'nı kazanan 10 yaşındaki İskender, başarılarına bir yenisini ekledi.
© AAİskender, İtalya’nın Lonato del Garda kasabasında düzenlenen WSK Final Kupası'nın ikinci ve son yarışına katıldı.
10 yaşındaki karting yarışçısı İskender Zülfikari WSK Final Kupası'nı kazandı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
İskender, İtalya’nın Lonato del Garda kasabasında düzenlenen WSK Final Kupası'nın ikinci ve son yarışına katıldı.
© AAİskender, 122 sporcunun yer aldığı minikler kategorisindeki eleme yarışlarını iki 4.’lük, bir 3.’lük ve 2 birincilikle tamamladı.
10 yaşındaki karting yarışçısı İskender Zülfikari WSK Final Kupası'nı kazandı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
İskender, 122 sporcunun yer aldığı minikler kategorisindeki eleme yarışlarını iki 4.’lük, bir 3.’lük ve 2 birincilikle tamamladı.
© AAİkinci sıradan başladığı yarı finalde birinci olan İskender, 4. cepten başlama hakkı elde ettiği final yarışının ilk turunda 8.’liğe kadar geriledi.
10 yaşındaki karting yarışçısı İskender Zülfikari WSK Final Kupası'nı kazandı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
İkinci sıradan başladığı yarı finalde birinci olan İskender, 4. cepten başlama hakkı elde ettiği final yarışının ilk turunda 8.’liğe kadar geriledi.
© AAFakat İskender, peş peşe gerçekleştirdiği ataklarla damalı bayrağı gören ilk sporcu oldu ve birincilik kupasını kaldırdı. Gençler kategoride piste çıkan Alp Aksoy ise final yarışını 14. sırada bitirdi.
10 yaşındaki karting yarışçısı İskender Zülfikari WSK Final Kupası'nı kazandı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Fakat İskender, peş peşe gerçekleştirdiği ataklarla damalı bayrağı gören ilk sporcu oldu ve birincilik kupasını kaldırdı. Gençler kategoride piste çıkan Alp Aksoy ise final yarışını 14. sırada bitirdi.
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