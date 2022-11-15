10 yaşındaki karting yarışçısı İskender Zülfikari, WSK Final Kupası'nı kazandı

© AATürkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, bu sezon IAME İtalya Serisi ve WSK Açık Kupası'nı kazanan 10 yaşındaki İskender, başarılarına bir yenisini ekledi.
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© AA
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, bu sezon IAME İtalya Serisi ve WSK Açık Kupası'nı kazanan 10 yaşındaki İskender, başarılarına bir yenisini ekledi.
© AAİskender, İtalya’nın Lonato del Garda kasabasında düzenlenen WSK Final Kupası'nın ikinci ve son yarışına katıldı.
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© AA
İskender, İtalya’nın Lonato del Garda kasabasında düzenlenen WSK Final Kupası'nın ikinci ve son yarışına katıldı.
© AAİskender, 122 sporcunun yer aldığı minikler kategorisindeki eleme yarışlarını iki 4.’lük, bir 3.’lük ve 2 birincilikle tamamladı.
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© AA
İskender, 122 sporcunun yer aldığı minikler kategorisindeki eleme yarışlarını iki 4.’lük, bir 3.’lük ve 2 birincilikle tamamladı.
© AAİkinci sıradan başladığı yarı finalde birinci olan İskender, 4. cepten başlama hakkı elde ettiği final yarışının ilk turunda 8.’liğe kadar geriledi.
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© AA
İkinci sıradan başladığı yarı finalde birinci olan İskender, 4. cepten başlama hakkı elde ettiği final yarışının ilk turunda 8.’liğe kadar geriledi.
© AAFakat İskender, peş peşe gerçekleştirdiği ataklarla damalı bayrağı gören ilk sporcu oldu ve birincilik kupasını kaldırdı. Gençler kategoride piste çıkan Alp Aksoy ise final yarışını 14. sırada bitirdi.
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© AA
Fakat İskender, peş peşe gerçekleştirdiği ataklarla damalı bayrağı gören ilk sporcu oldu ve birincilik kupasını kaldırdı. Gençler kategoride piste çıkan Alp Aksoy ise final yarışını 14. sırada bitirdi.