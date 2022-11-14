Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi sayısında zirveyi gördü: 'Gece açık olması sayıyı artırdı'

© AA Bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok uğradığı mekanlardan olan Zeugma Mozaik Müzesi, kurulduğu 2011'de 71 bin 323, 2012'de 169 bin 38, 2013'te 179 bin 297, 2014'te 206 bin 684, 2015'te 178 bin 995, 2016'da 108 bin 835, 2017'de 169 bin 773, 2018'de 267 bin 552, 2019'da 340 bin 569, 2020'de 87 bin 642, 2021'de 242 bin 145 kişi olmak üzere toplamda 2 milyon 21 bin 853 ziyaretçi çekmişti. Bu yılın ilk 10 ayında ise 381 bin 500 ziyaretçi sayısına ulaşan müze, yıl bitmeden, kurulduğu 2011'den bu yana tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.