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Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi sayısında zirveyi gördü: 'Gece açık olması sayıyı artırdı'
Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi sayısında zirveyi gördü: 'Gece açık olması sayıyı artırdı'
Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi, 10 ayda 381 bin 500 ziyaretçi ağırlayarak yıl bitmeden ziyaretçi sayısında zirveyi gördü. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
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zeugma antik kenti, фото, ziyaretçi, artış
zeugma antik kenti, фото, ziyaretçi, artış

Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi sayısında zirveyi gördü: 'Gece açık olması sayıyı artırdı'

13:22 14.11.2022 (güncellendi: 13:33 14.11.2022)
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Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi, 10 ayda 381 bin 500 ziyaretçi ağırlayarak yıl bitmeden ziyaretçi sayısında zirveyi gördü.
© AAGaziantep'te tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve 30 bin metrekarelik alanda kurulu Zeugma Mozaik Müzesi'nde Çingene Kızı mozaiği, Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler, hamamlar ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser sergileniyor.
Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi sayısında zirve: 'Gece açık olması sayıyı artırdı' - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Gaziantep'te tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve 30 bin metrekarelik alanda kurulu Zeugma Mozaik Müzesi'nde Çingene Kızı mozaiği, Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler, hamamlar ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser sergileniyor.
© AAÇingene Kızı mozaiğinin ABD'den 2018 yılında Türkiye'ye getirilen 12 parçasının da sergilendiği Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne sahip müze, Göbeklitepe Yılı ilan edilen 2019'da 340 bin 569 kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırmıştı.
Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi sayısında zirve: 'Gece açık olması sayıyı artırdı' - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Çingene Kızı mozaiğinin ABD'den 2018 yılında Türkiye'ye getirilen 12 parçasının da sergilendiği Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne sahip müze, Göbeklitepe Yılı ilan edilen 2019'da 340 bin 569 kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırmıştı.
© AABölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok uğradığı mekanlardan olan Zeugma Mozaik Müzesi, kurulduğu 2011'de 71 bin 323, 2012'de 169 bin 38, 2013'te 179 bin 297, 2014'te 206 bin 684, 2015'te 178 bin 995, 2016'da 108 bin 835, 2017'de 169 bin 773, 2018'de 267 bin 552, 2019'da 340 bin 569, 2020'de 87 bin 642, 2021'de 242 bin 145 kişi olmak üzere toplamda 2 milyon 21 bin 853 ziyaretçi çekmişti. Bu yılın ilk 10 ayında ise 381 bin 500 ziyaretçi sayısına ulaşan müze, yıl bitmeden, kurulduğu 2011'den bu yana tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.
Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi sayısında zirve: 'Gece açık olması sayıyı artırdı' - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok uğradığı mekanlardan olan Zeugma Mozaik Müzesi, kurulduğu 2011'de 71 bin 323, 2012'de 169 bin 38, 2013'te 179 bin 297, 2014'te 206 bin 684, 2015'te 178 bin 995, 2016'da 108 bin 835, 2017'de 169 bin 773, 2018'de 267 bin 552, 2019'da 340 bin 569, 2020'de 87 bin 642, 2021'de 242 bin 145 kişi olmak üzere toplamda 2 milyon 21 bin 853 ziyaretçi çekmişti. Bu yılın ilk 10 ayında ise 381 bin 500 ziyaretçi sayısına ulaşan müze, yıl bitmeden, kurulduğu 2011'den bu yana tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.
© AAGaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, nisan ayından bu yana hareketli bir dönem yaşadıklarını söyledi. Müzenin yıl geçtikçe daha fazla ilgi gördüğünü belirten Çomak, şunları kaydetti: "2022 yılında kasım ayının başında yıl bitmeden 2019 yılındaki rakamları geçtik. Müze olarak tüm zamanlarımızın rekorunu kırdık. 381 bin 500 civarında ziyaretçi ağırladık, yıl bitmeden 400 bine ulaşacağız. Müzemiz açıldığı 2011'den bu yılın kasım ayına kadar yaklaşık 2 milyon 410 bin ziyaretçi ağırladı. 2,5 milyon rakamlarına dayandık. Bunlar bizim için çok önemli rakamlar. 2023 yılında inşallah bu rakamları aşarak 500 bin ziyaretçiyi geçeceğimizi umuyoruz. Gün geçtikçe GAP turları artıyor. Bu da bize olumlu yansıyor. Buraya gelen yerli ve yabancıların ilk uğradığı yer Zeugma Mozaik Müzesi oluyor."
Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi sayısında zirve: 'Gece açık olması sayıyı artırdı' - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, nisan ayından bu yana hareketli bir dönem yaşadıklarını söyledi. Müzenin yıl geçtikçe daha fazla ilgi gördüğünü belirten Çomak, şunları kaydetti: "2022 yılında kasım ayının başında yıl bitmeden 2019 yılındaki rakamları geçtik. Müze olarak tüm zamanlarımızın rekorunu kırdık. 381 bin 500 civarında ziyaretçi ağırladık, yıl bitmeden 400 bine ulaşacağız. Müzemiz açıldığı 2011'den bu yılın kasım ayına kadar yaklaşık 2 milyon 410 bin ziyaretçi ağırladı. 2,5 milyon rakamlarına dayandık. Bunlar bizim için çok önemli rakamlar. 2023 yılında inşallah bu rakamları aşarak 500 bin ziyaretçiyi geçeceğimizi umuyoruz. Gün geçtikçe GAP turları artıyor. Bu da bize olumlu yansıyor. Buraya gelen yerli ve yabancıların ilk uğradığı yer Zeugma Mozaik Müzesi oluyor."
© AAKültür ve Turizm Bakanlığından alınan özel izinle havaların sıcak olduğu aylarda müzenin saat 22.00'ye kadar hizmet verdiğini hatırlatan Çomak, "Yaklaşık 2.5 ay müzemiz saat 08.00'den 22.00'ye kadar açık kaldı. O kavurucu sıcaklıkta müzeye gelemeyen ve yetişemeyen ziyaretçilerin geceleri müzemizi ziyaret ettiğini gördük. Yoğun talep aldık. İnşallah Bakanlığın izinleri doğrultusunda önümüzdeki yıl da bunu yapmayı planlıyoruz" dedi. Çomak, özellikle yabancı ziyaretçilerin ilgisinin gittikçe arttığına işaret ederek, "Özellik Avrupa, Uzak Doğu ve İskandinav ülkelerinden yoğun ziyaretçi aldık. Uzak Doğu'dan Japonya, Çin ve Tayvan, Avrupa'dan Almanya ve İtalya'dan yoğun ziyaretçiler geldi" diye konuştu.
Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi sayısında zirve: 'Gece açık olması sayıyı artırdı' - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan özel izinle havaların sıcak olduğu aylarda müzenin saat 22.00'ye kadar hizmet verdiğini hatırlatan Çomak, "Yaklaşık 2.5 ay müzemiz saat 08.00'den 22.00'ye kadar açık kaldı. O kavurucu sıcaklıkta müzeye gelemeyen ve yetişemeyen ziyaretçilerin geceleri müzemizi ziyaret ettiğini gördük. Yoğun talep aldık. İnşallah Bakanlığın izinleri doğrultusunda önümüzdeki yıl da bunu yapmayı planlıyoruz" dedi. Çomak, özellikle yabancı ziyaretçilerin ilgisinin gittikçe arttığına işaret ederek, "Özellik Avrupa, Uzak Doğu ve İskandinav ülkelerinden yoğun ziyaretçi aldık. Uzak Doğu'dan Japonya, Çin ve Tayvan, Avrupa'dan Almanya ve İtalya'dan yoğun ziyaretçiler geldi" diye konuştu.
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