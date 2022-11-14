https://sputniknews.com.tr/20221114/zaharova-rusya-disisleri-bakani-lavrovun-hastaneye-kaldirildigini-yalanladi-1063405771.html
Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un hastaneye kaldırıldığını yalanladı
Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un hastaneye kaldırıldığını yalanladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un G20 Zirvesi için gittiği Endonezya'nın Bali Adası'nda hastaneye... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T12:23+0300
2022-11-14T12:23+0300
2022-11-14T12:45+0300
dünya
sergey lavrov
mariya zaharova
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Lavrov'un hastaneye kaldırıldığı haberlerinin medyada yayılmasının ardından Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "Endonezya'da Sergey Lavrov'la haberleri okuyoruz ve gözlerimize inanamıyoruz. Görünene göre hastaneye kaldırılmış. Elbette bu, yalan haberlerin en üst sınıfı" ifadelerini kullandı.Lavrov: Devlet Başkanımız hakkında da yaklaşık 10 yıldır hasta olduğunu yazıyorlarZaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov'un yer aldığı bir video da paylaştı.Lavrov, çıkan haberlerle ilgili değerlendirmesinde "Devlet Başkanımız (Vladimir Putin) hakkında da yaklaşık 10 yıldır hasta olduğunu yazıyorlar. Bu, siyasette yeni olmayan bir oyun" ifadelerini kullandı.Az önce zirvenin ev sahipliğini yapan Endonezyalı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve yarınki konuşma ve görüşmeleri için hazırlık yaptığını anlatan Lavrov, Batı medyasına daha adil olmayı ve doğruları yazmayı tavsiye etti.
https://sputniknews.com.tr/20221114/cumhurbaskani-erdogan-endonezya-devlet-baskani-widodo-ile-gorustu-1063403710.html
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sergey lavrov, mariya zaharova
sergey lavrov, mariya zaharova
Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un hastaneye kaldırıldığını yalanladı
12:23 14.11.2022 (güncellendi: 12:45 14.11.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un G20 Zirvesi için gittiği Endonezya'nın Bali Adası'nda hastaneye kaldırıldığına dair haberleri tekzip etti.
Lavrov'un hastaneye kaldırıldığı haberlerinin medyada yayılmasının ardından Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "Endonezya'da Sergey Lavrov'la haberleri okuyoruz ve gözlerimize inanamıyoruz. Görünene göre hastaneye kaldırılmış. Elbette bu, yalan haberlerin en üst sınıfı" ifadelerini kullandı.
Lavrov: Devlet Başkanımız hakkında da yaklaşık 10 yıldır hasta olduğunu yazıyorlar
Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov'un yer aldığı bir video da paylaştı.
Lavrov, çıkan haberlerle ilgili değerlendirmesinde "Devlet Başkanımız (Vladimir Putin) hakkında da yaklaşık 10 yıldır hasta olduğunu yazıyorlar. Bu, siyasette yeni olmayan bir oyun" ifadelerini kullandı.
Az önce zirvenin ev sahipliğini yapan Endonezyalı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve yarınki konuşma ve görüşmeleri için hazırlık yaptığını anlatan Lavrov, Batı medyasına daha adil olmayı ve doğruları yazmayı tavsiye etti.