https://sputniknews.com.tr/20221114/yengesini-baltayla-oldurdu-olay-yerindeki-agabeyi-de-kalp-krizinden-oldu-1063410225.html
Yengesini baltayla öldürdü, olay yerindeki ağabeyi de kalp krizinden öldü
Yengesini baltayla öldürdü, olay yerindeki ağabeyi de kalp krizinden öldü
Kayseri'de Ali Rıza Topçu (76), ağabeyi Abdullah Topçu'nun eşi Fatma Topçu'yu (73) çıkan tartışmada baltayla öldürdü. Olay sırasında kalp krizi geçiren... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T13:51+0300
2022-11-14T13:51+0300
2022-11-14T13:51+0300
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kayseri
cinayet
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Kayseri Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdullah Topçu ile eşi Fatma Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Fatma Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Olayı gören ağabey Abdullah Topçu da kalp krizi geçirdi.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Topçu çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Topçu çiftinin cenazeleri otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221105/sokakta-eglenen-adami-okla-oldurdu-uyutmadilar-duvara-isediklerini-gorunce-aklimi-oynattim-1063096365.html
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türkiye, kayseri, cinayet
türkiye, kayseri, cinayet
Yengesini baltayla öldürdü, olay yerindeki ağabeyi de kalp krizinden öldü
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Kayseri'de Ali Rıza Topçu (76), ağabeyi Abdullah Topçu'nun eşi Fatma Topçu'yu (73) çıkan tartışmada baltayla öldürdü. Olay sırasında kalp krizi geçiren Abdullah Topçu da hayatını kaybetti.
Kayseri Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdullah Topçu ile eşi Fatma Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Fatma Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Olayı gören ağabey Abdullah Topçu da kalp krizi geçirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Topçu çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Topçu çiftinin cenazeleri otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.