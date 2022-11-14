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https://sputniknews.com.tr/20221114/turkiyede-dostoyevskinin-mirasi-uluslararasi-genclik-festivalinde-tanitildi-1063419890.html
Türkiye’de Dostoyevski’nin mirası, uluslararası gençlik festivalinde tanıtıldı
Türkiye’de Dostoyevski’nin mirası, uluslararası gençlik festivalinde tanıtıldı
Türkiye’de büyük Rus yazar Fyodor Dostoyevski’nin 201. doğum gününe ithafen ‘Yüzyıllar ve Kültürler Arası Uluslararası Gençlik Festivali' düzenlendi. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T19:58+0300
2022-11-14T19:58+0300
yaşam
fyodor dostoyevski
rusya
türkiye
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Kamu Diplomasisi Derneği tarafından 11-13 Kasım’da Türkiye'de düzenlenen, ‘Yüzyıllar ve Kültürler Arası Uluslararası Gençlik Festivali', uluslararası bilimsel ve pratik seminerler, öğrenci yaratıcı makalelerinin çevrimiçi yarışması, Dostoyevski eserlerinden alıntı okuma yarışması da dahil olmak üzere bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. Festival, Dostoyevski’nin çalışmalarını seven ve bıraktığı edebiyat mirasını daha iyi anlamak isteyenlerin yoğun ilgisini çekti.Rus Dünyası Vakfı, Ankara’daki Rus-Türk Dostluk Evi, St. Petersburg’daki Dostoyevski Müzesi, Türk eğitim kurumları temsilcilerinin desteğiyle Kamu Diplomasisi Derneği tarafından düzenlenen festivalin asıl amacı, Rus edebiyatını okuyan okul ve üniversite öğrencilerinin bilimsel ve toplumsal gelişimini sağlamak olduğu belirtildi.Etkinlik kapsamında ayrıca ‘Yabancıların Gözünden Dostoyevski’ isimli çevrimiçi çizim sergisi ve Dostoyevski Müzesi’nin Türkçe sanal turu düzenlendi.
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fyodor dostoyevski, rusya, türkiye
fyodor dostoyevski, rusya, türkiye

Türkiye’de Dostoyevski’nin mirası, uluslararası gençlik festivalinde tanıtıldı

19:58 14.11.2022
© Sputnik / Aleksey SverdlovFyodor Dostoyevski
Fyodor Dostoyevski - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© Sputnik / Aleksey Sverdlov
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Türkiye’de büyük Rus yazar Fyodor Dostoyevski’nin 201. doğum gününe ithafen ‘Yüzyıllar ve Kültürler Arası Uluslararası Gençlik Festivali' düzenlendi.
Kamu Diplomasisi Derneği tarafından 11-13 Kasım’da Türkiye'de düzenlenen, ‘Yüzyıllar ve Kültürler Arası Uluslararası Gençlik Festivali', uluslararası bilimsel ve pratik seminerler, öğrenci yaratıcı makalelerinin çevrimiçi yarışması, Dostoyevski eserlerinden alıntı okuma yarışması da dahil olmak üzere bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Festival, Dostoyevski’nin çalışmalarını seven ve bıraktığı edebiyat mirasını daha iyi anlamak isteyenlerin yoğun ilgisini çekti.
Rus Dünyası Vakfı, Ankara’daki Rus-Türk Dostluk Evi, St. Petersburg’daki Dostoyevski Müzesi, Türk eğitim kurumları temsilcilerinin desteğiyle Kamu Diplomasisi Derneği tarafından düzenlenen festivalin asıl amacı, Rus edebiyatını okuyan okul ve üniversite öğrencilerinin bilimsel ve toplumsal gelişimini sağlamak olduğu belirtildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca ‘Yabancıların Gözünden Dostoyevski’ isimli çevrimiçi çizim sergisi ve Dostoyevski Müzesi’nin Türkçe sanal turu düzenlendi.
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