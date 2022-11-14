https://sputniknews.com.tr/20221114/turkiye-ve-cezayirin-ortak-petrol-ve-dogalgaz-arama-sirketi-kurmasi-ne-anlama-geliyor-1063414213.html

Türkiye ve Cezayir’in ortak petrol ve doğalgaz arama şirketi kurması ne anlama geliyor?

Türkiye ve Cezayir’in ortak petrol ve doğalgaz arama şirketi kurması ne anlama geliyor?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Cezayir’in Cezayir başta olmak üzere bölge ülkelerinde faaliyet gösterecek ortak bir petrol ve... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T16:11+0300

2022-11-14T16:11+0300

2022-11-14T16:11+0300

görüş

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doğalgaz

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doğu akdeniz

mehmet doğan

turan salcı

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Cezayir’e bir ziyaret gerçekleştiren Dönmez, Cezayir Enerji ve Madencilik Bakanı Muhammed Arkab ile de bir araya gelerek enerji ve madencilik alanında atılabilecek yeni adımları değerlendirdi.Bakan Dönmez, Cezayirli mevkidaşı Arkab ile hem Türkiye hem de Cezayir’de gerek kamu kurumlarının gerekse özel kuruluşların bu alanda müşterek çalışmasını teşvik edici, destekleyici adımları atmaya da karar verdiklerini kaydetti.Türkiye ile Cezayir’in ortak bir petrol ve doğal gaz arama şirketi kuracağını vurgulayan Bakan Dönmez, “Yine olumlu bir gelişme Cezayir’in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach ile Türkiye Petrolleri (TP) arasında yine burada ortak bir şirketin kurulması, petrol ve gaz arama faaliyetlerini başta Cezayir olmak üzere, bölge ülkelerinde bu yönde çalışmalarını müştereken yürütmeleri konusunda fikir birliğine varmış durumdayız” açıklamasında bulundu.Türkiye, Cezayir’in komşusu Libya ile 27 Kasım 2019’da da Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması’na, 3 Ekim 2022’de de hidrokarbon anlaşmasına imza atmıştı. Kurulacak ortak şirket ise Türkiye’nin enerji alanında Akdeniz’de işbirliklerini artırması açısından önem taşıyor.‘Türkiye önemli bir işe kapı aralamış bulunuyor’GazDay Genel Müdürü ve enerji uzmanı Mehmet Doğan, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin elinde artık sismik araştırma ve sondaj gemilerinden oluşan bir filo var. Yıllardır bizim de kiraladığımız sistemleri artık kendi envanterimize kattık. Bunu da sadece Türkiye’deki sahalarda değil başka bir yerlerde kullanmak istemesi gayet normal bir durum, ticari bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple kendisine yakın olan ülkelerle bu tip işbirlikleri yapabilir” ifadelerini kullandı.Doğan, “Dünyada bu işi yapan uluslararası birçok şirket var. İtalyan ENİ, ABD’li Chevron, Fransız Total, Shell gibi şirketler bu işi yoğun olarak yapıyorlar” diyerek şunları ekledi:“Türkiye Petrolleri kara sahalarında bu ortaklıkları kuruyordu ancak yapılacak çalışma denizde olacaksa bu Türkiye açısından bir ilk olacak. Tabii doğalgaz veya petrol bulunması durumunda bunun nasıl paylaşılacağı da karşılıklı yapılacak anlaşmalar çerçevesinde belirlenecek. Türkiye böylelikle önemli bir işe kapı aralamış bulunuyor ancak ileride ne gibi gelişmeler kaydedilir, süreç nasıl işler bunu göreceğiz. Çünkü rakiplerimiz yıllardır bu işin içinde olan deneyimli firmalar.”Türkiye’nin sondaj ve sismik araştırma gemisi filosuTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bağlı 4 sondaj 2 de sismik araştırma gemisi bulunuyor.Sondaj gemilerinden Fatih 2017’de, Yavuz 2018’de, Kanuni 2020’de, Abdülhamid Han ise 2022 yılında envantere katıldı.Sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa 2012, MTA Oruç Reis ise 2017 yılından bu yana görev yapıyor.Türkiye şu anda doğalgaz arama faaliyetlerini Karadeniz’de yoğunlaştırmış bulunuyor.Öte yandan Türkiye Petrolleri’nin Azerbaycan, Rusya, Irak, Kuzey Kıbrıs ve Afganistan’da çeşitli yurt dışı faaliyetleri bulunuyor.Cezayir'in 1963’te kurulan ulusal devlete ait petrol şirketi Sonatrach ise Afrika'nın bu alandaki en büyük şirketi olarak biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20221111/turkiye-cezayir-ortakli-petrol-ve-dogal-gaz-arama-sirketi-kuruluyor-1063316841.html

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türkiye, cezayir, petrol, doğalgaz, akdeniz, libya, doğu akdeniz, mehmet doğan, turan salcı